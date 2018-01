Investigador del INAH recibe distinción de la Universidad de Cambridge

México.- El doctor Leonardo López Luján, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), fue designado por la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, como el “2018 Raymond and Beverly Sackler Distinguished Lecturer”.

Al ser nombrado Profesor Distinguido por dicha institución, el arqueólogo dictará la conferencia “In search of the aztec capital: recent archaeological discoveries in Mexico City” (En busca de la capital azteca: descubrimientos arqueológicos recientes en la Ciudad de México) el 26 de febrero en la Peterhouse.

En esta ocasión, la actividad que organiza año con año el prestigiado McDonald Institute for Archaeological Research, estará dedicada a los 40 años del Proyecto Templo Mayor (PTM), fundado por el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma y que López Luján dirige desde 1991.

La oportunidad de dictar esta conferencia invitado por la Universidad de Cambridge, líder mundial en investigación arqueológica y en la que imparte cátedra Lord Colin Renfrew, tiene una enorme trascendencia para el investigador del INAH y para el proyecto que encabeza.

Se trata de la cuarta ocasión en que se imparte la Raymond and Beverly Sackler Distinguished Lecturer en arqueología, siendo Leonardo López Luján el primer arqueólogo latinoamericano en recibir este honor.

En un comunicado, el INAH recordó que el Proyecto Templo Mayor fue creado en 1978, luego del descubrimiento fortuito del monolito de Coyolxauhqui, diosa mexica de la luna.

Desde entonces, otros impresionantes monumentos han salido a la luz en el centro de la Ciudad de México, en el área ocupada por el Recinto Sagrado de Tenochtitlan.

La conferencia de López Luján se centrará en el hallazgo de la espectacular escultura de la diosa terrestre Tlaltecuhtli, en 2006, realizando un análisis formal, iconográfico y simbólico para revelar sus funciones y significados.

También se describirán las ofrendas excepcionalmente ricas enterradas bajo esta pieza monolítica y se discutirá la posible presencia de una tumba real al pie del Templo Mayor.

Bajo la coordinación del arqueólogo labora un pequeño grupo interdisciplinario de profesionales que realiza, de manera simultánea a la exploración, el análisis de laboratorio, la investigación bibliográfica y de archivo, el procesamiento de datos y la difusión de los resultados a través de presentaciones orales, publicaciones y exhibiciones museográficas.

López Luján resalta que el PTM ha podido incorporar una tecnología siempre en avance y metodologías en continuo refinamiento, como es la aplicación de instrumental de última generación, específicamente de sistemas de posicionamiento satelital, estaciones totales, escáneres terrestres y programas informáticos de arquitectura.

Otra labor fundamental ha sido el registro gráfico exhaustivo de las pinturas murales a través de calcas y programas informáticos de arquitectura, logrando con ello documentar 197 metros cuadrados de murales pertenecientes al Templo Mayor, la Casa de las Águilas y otras importantes estructuras.

Asimismo, se han consignado los más mínimos residuos de pigmento en las esculturas procedentes de la zona arqueológica con el fin de restituir en dibujos y réplicas tridimensionales su rico cromatismo, lo que ha coadyuvado a la comprensión de la estética, la iconografía y la simbología mexicas.

En lo que respecta a los restos humanos, se ha puesto especial ahínco en la aplicación de la osteoarqueología de campo y en los subsecuentes análisis osteológicos en el laboratorio. Entre las numerosas pesquisas realizadas hasta ahora, sobresalen las relativas a las prácticas de cremación, occisión ritual y transformación intencional de los cadáveres, así como los estudios de ADN antiguo e isótopos de estroncio.

Con el transcurrir de los años, se han explorado 47 depósitos rituales, los cuales contenían en conjunto más de 60 mil objetos. En la actualidad continúa la búsqueda de los sepulcros reales mencionados en las fuentes históricas, aunque ya no sobre el eje central de la pirámide doble, sino sobre el que recorre el edificio por su mitad sur, dedicada a Huitzilopochtli.

Leonardo López Luján, arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y doctor en la misma materia por la Universidad de París Nanterre, es especialista en la política, la religión y el arte de las sociedades prehispánicas del centro de México.

También ha incursionado en la historia de la arqueología mexicana, logrando significativos avances en el estudio de sus orígenes en los siglos XVIII y XIX.

A lo largo de su carrera ha sido investigador huésped del Museo del Hombre de París y de las universidades norteamericanas de Princeton y Harvard, así como profesor invitado de la Sorbonne y la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, la Sapienza de Roma y la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.

En fechas recientes fue nombrado miembro correspondiente de la British Academy y miembro honorario de la Society of Antiquaries of London. Es autor de 16 libros y más de 180 artículos. Entre sus obras más recientes destacan “Escultura monumental mexica” (con Eduardo Matos Moctezuma) y “Monte Sagrado-Templo Mayor” (con Alfredo López Austin).