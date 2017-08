Investigador del INAH destaca importancia de las declaratorias en México

México.- Una declaratoria debe de venir acompañada de una declaratoria pública, pues en sí misma no resuelve nada, si se da y no hay inversión de recursos, personal o infraestructura, y no se integra a los campos de conocimiento básico elemental y superior, seguirá siendo un problema, señaló Bolfy Cottom, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El también especialista en legislación cultural habló sobre la importancia de las declaratorias y sostuvo que se trata de un instrumento que sirve para una mejor protección y preservación de un patrimonio cultural.

Entrevistado previo a la apertura del Seminario de Patrimonio Cultural, Antropología, Historia y Legislación, Cottom destacó la realización de este tipo de eventos con los que se busca incidir en políticas públicas.

En la mesa de debate “Las Declaratorias de Patrimonio Mundial. Visión y Revisión Crítica. Patrimonio Paleontológico”, subrayó que una declaratoria en sí misma es una herramienta y no resuelve los problemas que aquejan a cierto bien declarado.

“El primer gran paso es generar estos foros para tener en claro cuál es el estado del problema y luego, un gran paso en términos institucionales a convocar a expertos del problema que tengan la idea clara de incidir en esas políticas públicas y atender a su vez el problema.

“Mientras no se tenga en la agenda de discusión y existan las ideas que coadyuven con las instituciones, no será de interés”, dijo. El especialista mencionó que, por el momento, la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia no trabaja en declaratoria alguna.

“No hay declaratorias en curso, sino procesos en el norte del país. Pero la ventaja que hay es que el conocimiento generado de estas regiones, es ya una herramienta importante para la sistematización de políticas públicas.

“Y lo que el Consejo de Paleontología, de Patrimonio Paleontológico tendrá que discutir, es precisamente cuáles son las prioridades que atender ahora en el país”, refirió. Bolfy Cottom indicó que lo que hasta ahora ha realizado en INAH en materia paleontológica ha sido bueno, pero se requiere de más.

“Lo que se ha hecho hasta ahora en patrimonio paleontológico, creo que son cuestiones de registro y el registro único que el INAH ha venido trabajando ha sido bueno, pero es muy escaso aún. “Además de este registro, se debería tener una catalogación clara y seria y tendría que haber declaratorias, pero hasta ahora los pasos han sido en términos de catalogación y registro que lleva el INAH. Falta mucho por hacer”, añadió.

Para el investigador, siempre hace falta pensar en nuevas políticas sin descuidar las que existen, a fin de estar actualizado y responder a las necesidades del sector.

“Es importante conocer qué funciona y qué no, pero en este tema del patrimonio cultural como en otros, dado que existe, robo, saqueo y tráfico, estas acciones no paran y se van perfeccionando. De tal suerte que las políticas deben ser igual y crearse nuevas tendencias en ese sentido. Hay que actualizarse ante cualquier conocimiento. Debe haber nuevas políticas, complementarse y actualizar las que ya existen”, concluyó.