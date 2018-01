Insoportable bombardeo de precampañas

Comentando la noticia

Por Alfonso Carbonell Chávez

Insoportable bombardeo de precampañas

¡Uta maye! Apenas llevamos 25 días de precampañas a la presidencia de la república, y no se a usted amiga/amigo lector, pero a mí ya me tienen ¡hasta la coronilla! Más allá o además de las pegajosas o melodiosas cantaletas usadas para su promoción tanto partidos y precandidatos que en verdad sería lo de menos, está el vacío de contenidos que nutran la idea de qué es lo que proponen y sí por contrario e igual casi todos, nos remiten a lugares comunes o simplezas discursivas que apelan más a la bondad y búsqueda de la felicidad, que poner el dedo sobre la llaga en temas tan sensibles y urgentes para el colectivo nacional como pueden ser y de hecho lo son; la violencia criminal, la inseguridad pública en la que se desplaza cotidianamente el país, la falta de empleos con salarios dignos y no miserables porque de qué sirve sumar millones al mercado laboral formal, si esos mismos nuevos trabajadores que tanto presume Peña Nieto, apenas si rebasan dos salarios mínimos. Precisamente por ello, que la cifra global de pobreza sigue en aumento. No es posible que un país tan rico como es México con petróleo, miles de kilómetros de costas, generador de energía eléctrica, minerales preciosos, ríos, lagunas y lagos, bosques, campo cultivable y no menor infraestructura educativa, de salud y carretera; es decir con todo lo que un país requiere para ser considerado del primer mundo, la característica principal de este tipo de democracia a la mexicana sea la concentración de la riqueza en manos de un puñado de familias (mil familias potentadas dicen los estudiosos del tema) en tanto los pobres en este país se cuentan por millones. La desigualdad es el tema nacional aún más que la corrupción. Es decir, demanda el cambio de paradigmas en el modelo económico neoliberal que privilegia el mercado. De eso nos deberían estar hablando, no que todos es decir los tres precandidatos, se ponen como objetivo principal el combate a la corrupción. Es fundamental pero no basta.

A eso me refiero, si esto es en las campañas previas o precampañas ¡imagínese lo que viene por delante! Por un lado los del Frente por México o México al Frente de Ricardo Anaya, nos salgan a improvisar musicalmente en un clásico “palomazo” medio tocando el órgano para decirnos que son de la misma banda. O qué decir de Andrés Manuel López Obrador, que dicho sea de paso es el que más se ha acercado a plantear un Programa de Gobierno, de repente y he de considerar a título personal, lo hace con conocimiento de causa porque para eso si es “lagarto y peje”, de lanzar su idea -ojo que no propuesta- de analizar la posibilidad de amnistiar a los delincuentes del narco generando con ello en primer lugar, como ya se vio, que sus adversarios se le vayan a la yugular creando una gran controversia al cuestionarle sí, por ejemplo, a él le hubieran secuestrado y matado un hijo lo dejaría libre. Sin embargo decía, se me hace parte de la estrategia que ya se verá si se la compra el electorado y de llegar a la presidencia, su diagnóstico fue el correcto en el tema de acabar con la violencia o como le acusan hoy, ser un hombre de ocurrencias. Locura plena.

Un caso realmente patético por no decirlo de manera brusca, es el papelón que la ha tocado jugar al señor Meade, Pepe Toño pa los cuates, quien como candidato ciudadano del PRI a la presidencia, le ha resultado un mono aplaudidor. Mono entendido como simpático aclaro. Qué difícil ha de ser para Mr. Mid andar convenciendo a los priistas del país que su mejor blasón es, precisamente, no serlo. Contradictorio al menos. Así a los del PRI les pide que lo haga suyo como si su designación no representara ya la consumación del acto que propone. A los del Verde Ecologista, de igual manera les dice que voten por él para cuidar la naturaleza, los bosques y bla bla bla, cuando dicho partido jamás ha sido bien visto ni aceptado en el concierto mundial de los organismos afines al medio ambiente, por lo cual su propuesta en ese sentido queda en completa orfandad. Bueno José Antonio cuyo apellido se escribe Meade pero se pronuncia Mid, de plano en el spot publicitario de Nueva Alianza que es el tercer partido coaligado, bueno ni siquiera habla sólo aparece en una especie de collage de imágenes. Pues que iba a decir.

Es decir, si así se la van a pasar lo que resta de precampaña presidencial y luego ya ungidos oficialmente candidatos (que de facto lo son ya) van a seguir con sus tonaditas, sus palomazos y sus incongruencias, lo único que conseguirán es un mayor hartazgo ciudadano y eso, seguro se reflejará el día de la votación. Por lo pronto; ¡insoportable bombardeo de precampañas! Me queda claro.

“¡Movimiento naranja nana nana nana na!”

Ya de salida (#3de3)

1.- Pues, que dijo mi mamá que siempre no; tal podría ser el resumen de la lectura en la cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un hecho inédito en el campo electoral, invalidó la reforma electoral de Chiapas emitida por el Congreso local, en la que establecía y cito; “que en caso de un desastre natural por la que fuera necesario entregar apoyos a la población afectada, se dejará de financiar a los partidos políticos durante la emergencia”. Hablando en plata, literal, los partidos políticos en Chiapas sí recibirán integro su financiamiento en este 2018. La argumentación de la mayoría de los Magistrados excepto la chiapaneca Luna Ramos, consideraron que dicha reforma no procede por haberse presentado y aprobado dentro de los 90 días que la propia ley delimita para realizar modificaciones de fondo al marco legal electoral. Podría estar yo de acuerdo con esas voces que se alzan en contra del fallo emitido por la SCJN ya que iban a ser destinados a los damnificados. La pedo dijo el chamula, quién carajos garantiza a los chiapanecos y sobre todo a los damnificados que dichos recursos les llegarán. Están sintiendo el temblor de la corrupción y no se quieren hincar…// 2.- El rector de la Universidad Politécnica de Chiapas Nabor Francisco Morales Ballinas, universidad ubicada en el cercano municipio de Suchiapa, anunció importantes proyectos a concluir en este ejercicio fiscal, con lo que las condiciones de desempeño tanto directivo, docente pero sobre todo la población estudiantil, podrá desarrollarse en mejores condiciones. Dentro de las obras anunciadas destacan las siguiente; conclusión de la granja solar en su propio estacionamiento que constará de 500 paneles solares fotovoltaicos de 225 watts, la cual producirá alrededor de 200 MW/año y con ello eficientará el consumo de energía eléctrica hasta en un 50 por ciento; así también la construcción del edificio Unidad de Docencia (UD4) el cual albergará a más de 700 estudiantes, y contará con aulas didácticas, cuatro laboratorios de cómputo, salas de estudio, áreas administrativas, cubículos de profesores, servicios sanitarios y elevadores; un tercer proyecto, informó Morales Ballinas, es la construcción del complejo deportivo de la propia Politécnica Chiapaneca. ¡Albricias! Buenas noticias…// 3.- Lo que son las cosas, al que funge y finge como secretario general de Gobierno, el señoritingo (diría el peje) Juan Carlos Gómez Aranda, sí que se le ha juntado la chamba en eso de tomarle protesta a nuevos funcionarios ¡uf! qué fatiga. Tal fue el caso del más reciente en la secretaría de Juventud, Recreación y Deporte en cuyo cargo fue designado un tal Samuel León, es decir, un perfecto desconocido pero ya sabemos que el tema curricular y la experiencia, es lo de menos. Lo traigo a colación porque, de plano, existen muchas o algunas secretarías para no exagerar, que debieran desaparecer o de menos fusionarse con otras que si usted se mete a revisar sus programas y proyectos que manejan o ámbitos de acción, se montan entre varias dependencias. En el caso de la de la Juventud y etc., desde su creación en el sexenio de Juan Sabines resultó un fiasco. Porque en principio lo único que realmente cambio fue de nombre de Instituto a Secretaría, pero con los mismos recursos, personal y funciones. Es decir cambió de status pero nunca se consolidó como la dependencia rectora ni del deporte, ni de la recreación mucho menos referente de la juventud. Qué pictes. Pero como los últimos cambios observados en la secretaría del Campo, delegaciones federales, programas como Prospera, el Sistema Chiapaneco de radio y televisión y este reciente, se vienen de menos unos diez más. El tiempo para que renuncien los funcionarios y accedan a un cargo de elección popular gota a gota se agota…// ¡Me queda claro! Salu2.