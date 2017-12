Inician huelga de hambre indígenas en Secam

Al la par de la inauguración del arranque de la Feria Chiapas, indígenas campesinas y campesinos, adheridos a la Coalición de Organizaciones Indígenas Campesinas, Sindicatos y Obreros (COICASO) y simpatizantes del EZLN, se declararon en huelga de hambre, frente a las instalaciones de la Secretaría del Campo (SECAM), en demanda de cumplimiento a las minutas de acuerdos sostenidas con las autoridades de la citada secretaría.

Ofelia López Méndez, Coordinadora de la zona Selva, de la COICASO, explicó derivado de la negligencia por parte de José Manuel Pulido López, actual secretario de la SECAM, se vieron obligadas las mujeres a ponerse en huelga de hambre de manera indefinida, responsabilizando de lo que les ocurra en su integridad física a las autoridades de dicha secretaría.

Precisa que al José Manuel Pulido, actual funcionario de la secretaría, ni lo conocen con eso de que “ni la cara les da pero eso sí, sirve nada mas para cobrar un jugoso sueldo que obtiene de los dineros del pueblo.

Remarcó que nada mas los han estado entreteniendo y otorgándoles a cuenta gotas los apoyos y añade que, ahora no les quieren cumplir lo firmado por José Antonio Aguilar Bodegas y también lo que se signó con Manuel de la Torre Rodríguez, quienes en su momento fueron los responsables de destinar los recursos de la SECAM.

Por su parte Néptar Palacios Hernández, dirigente estatal de la COICASO, puntualizó que no desean radicalizar las acciones, con bloqueos carreteros, para que se cumplan los acuerdos firmados, al tiempo de añadir que a los simpatizantes del EZ, al igual que a los hermanos indígenas, se les viene marginando por parte de la secretaria del campo.

Únicamente han recibido migajas y engaños, refiere, añadiendo que desoyen las instrucciones del gobernador de otorgar el mismo trato y ayuda a todas las organizaciones y campesinos sin igual, instrucciones que son tiradas al cajón de la basura.

Remarca que José Manuel Pulido López, no le interesa apoyar al agro chiapaneco, no da la cara, se escuda con Adeldamar Santos Juárez, quien en dúo nada mas están de parapeto obstruyendo la fluidez y atención que demanda el campesinado y aún mas si el actual secretario no puede con el paquete que implica la SECAM que mejor renuncie.

Abundó que las mujeres y hombres indígenas, hastiados de engaños decidieron ponerse en huelga de hambre indefinida, al mismo tiempo que solicitó la intervención de los Derechos Humanos y del gobernador del estado.