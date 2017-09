INE acatará sentencia de tribunal sobre “cancha pareja”: Córdova

México.- El presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que acatarán la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revocó los lineamientos aprobados por ese organismo para dar equidad a los comicios de 2018.

Entrevistado luego de la firma de un convenio con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el consejero confió en que el Congreso de la Unión cumpla sus atribuciones de reglamentar preceptos constitucionales que rigen las elecciones.

“Nosotros ejercimos una atribución que consideramos indispensable para generar condiciones de certeza a todos los contendientes, hoy queda claro dónde están esas responsabilidades”, dijo al fijar una postura sobre la sentencia del tribunal.

El mensaje de la Sala Superior del tribunal federal, comentó, es que el Instituto Nacional Electoral (INE) no puede suplir al Poder Legislativo en las omisiones de la regulación de los principios constituciones en la materia.

Córdova Vianello aclaró que esto no significa que el INE no cumplirá, en adelante, su función de arbitrar los procesos electorales, “pero hoy no tenemos un marco general que pueda normar el criterio no sólo del instituto, sino de los actores políticos”.

Indicó que sin los lineamientos de “cancha pareja” con los que el INE pretendía dar equidad al proceso electoral 2017-2018, ahora deberá analizar caso por caso a partir de las quejas que reciba.

“El INE cuenta con herramientas legales suficientes para poder arbitrar la contienda electoral, la diferencia es que ahora no tenemos criterios generales sino tenemos que aplicar y construir esos criterios, caso por caso”, expuso.

El consejero presidente recordó que emitir esos criterios es facultad del propio instituto, para que la contienda del próximo año se lleve a cabo con reglas más precisas, sin caer en un juego que las transgreda o vulnere.

Insistió en que a ocho días del proceso, el INE no sólo continuará su tarea de arbitraje en las actuales condiciones legales, sino sobre todo desplegará su gran capacidad operativa frente a la elección más grande de la historia.

“Vamos a proporcionar todas las herramientas y condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer libertad y secrecía su voto”, enfatizó.

El presiente consejero del INE afirmó que para ello el país cuenta con marco normativo exhaustivo y un conjunto de principios constitucionales establecidos en los Artículos 134 y 41 de la Constitución.

Sobre las nuevas reglas que proyectaba aprobar el INE en los días previos al inicio del proceso electoral, dijo que serán discutidas, pues se tiene que cuidar “la forma y los alcances de la regulación de una serie de temas”.

También recordó que aun está pendiente la sentencia del TEPJF sobre permitir o no que los líderes de partidos políticos aparezcan en los spots de precandidatos o candidatos.