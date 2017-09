Ignacio Riva Palacio cumplió su sueño al actuar en “Nada personal”

México.- El actor Ignacio Riva Palacio dijo que de niño soñó con que lo invitaran algún día a participar en una telenovela y 20 años después, ese deseo se convirtió realidad pues participa como “Tony” en “Nada personal”, que finalizará el próximo 5 de septiembre.

En entrevista con Notimex, el actor destacó que desde niño anheló participar en “un proyecto novedoso que rompiera esquemas” y, con emoción aseguró que se cumplió su deseo al ser invitado para participar en la nueva versión, producción de Fides Velasco.

“Nada personal” se trasmitió por vez primera hace dos décadas con las actuaciones estelares de Ana Colchero, José Ángel Llamas y Demian Bichir, entre otros.

Actualmente, Riva Palacio es parte del reparto que encabeza Margarita Muñoz como “Mariana”, Valentino Lanús como “Alejandro”, Matías Novoa como “Comandante Santiago” y Juan Soler como “Raúl Rey” ‘El Rey’.

En la nueva versión se le encomendó dar vida a “Tony”, un chico gay que es el mejor amigo de “Mariana”. Respecto al personaje, Riva Palacio, destacó que se construyó con mucha seriedad y respeto y es “el amigo fiel de ‘Mariana’”, resaltó Ignacio, quien se encuentra satisfecho porque considera que se ha ganado el cariño del público que tanto en persona como en redes sociales le han externado felicitaciones.

Otro hecho que le agrada al actor, que desde que inició la temporada teatral de “El Rey León”, hace dos años y medio, participa en la misma, es que “Nada personal” tuvo una labor social al trasmitir cortinillas para invitar al público a denunciar la trata de blancas y con ello, prevenirla.

Se espera que esta causa social no concluya al terminar transmisiones de la telenovela sino que se continuará con la próxima emisión de Azteca: “Las malcriadas”: por lo pronto, Riva Palacio a través de redes sociales continuará con el apoyo de la causa.

“Al concluir la telenovela, seguiré en teatro musical que me encanta y esperaré algún otro proyecto que me nutra igual que como en lo que he intervenido este año”, finalizó.