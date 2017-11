Honorina, de “Master Chef 2017”, aspira a fomentar el cultivo agrario

México.- En caso de ganar el título “Master Chef México 2017”, la concursante Honorina Arroyo indicó que quiere ser una voz que fomente la cultura del cultivo agrario entre la audiencia que sigue su paso en la competencia, para ayudar a ese ramo de la producción y cuidar el medio ambiente.

“Si llegara a ganar siempre he dicho que voy a ver lo del campo. Quiero dar información y ser un ejemplo para que la gente sepa cómo preparar sus semillas, cómo sembrarlas y cuidarlas para que tengan en sus hogares verduras y frutas”, comentó en entrevista con Notimex.

Y aunque quiere ser una voz positiva para la agricultura, la originaria de Tlaxcala no tiene más planes en mente. “Abrir un restaurante no me gustaría, lo estoy pensando, pero me gustaría más dedicarme al campo, pero vemos a ver para qué nos da la vida más adelante”.

Su paso por la contienda ha sido difícil, no obstante, se mostró modesta respecto a su desenvolvimiento en la emisión, aunque reconoció que algo está haciendo bien y tiene mucha competencia: “Ahí estamos todos luchando por el título”.

Dijo que se siente confiada y no descarta llegar a ser la “Master Chef México 2017”, aunque la competencia es reñida porque “todos queremos quedarnos, así que a esperar a ver quién gana”. También mencionó que la juez Betty Vázquez es su consentida pues “me ha enseñado a levantar la cabeza y a perder mis miedos.

Es muy buena persona conmigo”. Honorina Arroyo convivió en Xochimilco con seguidores del programa durante un encuentro en el que mostró carisma y disposición para atender a quienes se le acercaron para tomarse la foto y saludarla.

“Me siento muy contenta porque toda la gente ha sido muy buena conmigo, es generosa y me trae mucho amor”, externó.