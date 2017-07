Héctor Moreno listo para afrontar su mayor reto con la Roma

Italia.- Uno de los mexicanos en Europa que más sobresalido en los últimos años es el defensa Héctor Moreno, que al emigrar al AS Roma tiene claro que buscará ganarse a los aficionados con buenas actuaciones dentro del terreno de juego.

En conferencia de prensa, en la que se presentó a los medios al central azteca como nuevo jugador de “La Loba”, señaló que se sintió listo para afrontar el reto.

Por lo que resaltó que no siente presión por las dudas que puedan existir por parte de los aficionados con respecto a su edad, pues se encuentra preparado para ser parte de un club importante desde hace tiempo, pero las lesiones que sufrió durante los últimos periodos de transferencias evitaron que se diera el cambio.

“Es el reto más importante en mi carrera, me he preparado todo este tiempo para rendir de la mejor manera, me siento feliz y orgulloso, quiero poner el nombre de los futbolistas mexicanos en alto, lo cual puede ayudar a traer más talento nacional a la Serie A”, apuntó.

Sobre el mediocampista italiano Daniele De Rossi, quien es uno de los jugadores históricos del equipo, apuntó que es un ejemplo a seguir por el liderazgo que muestra en los entrenamientos así como en el campo de juego.

El canterano de los Pumas mostró su apoyo a Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Nacional de México, “admiro su trabajo y lo respeto, ya que es alguien que busca el triunfo más que algunos mexicanos”.

De los resultados obtenidos este verano, aseguró que fueron buenos, ya que el equipo nacional logró repetir la mejor posición en Copa Confederaciones desde 2005; de Copa Oro se sintió satisfecho porque el objetivo era ver talento joven que se puede sumar en la Copa del Mundo del siguiente año.

El director general de AS Roma, Ramón Rodríguez Verdejo, mejor conocido como “Mochi”, afirmó que el estilo de juego del central mexicano fue uno de los principales motivos para que se fijaran en él.

Al cuestionarle si es posible ver más jugadores mexicanos en la Roma, comentó que por el momento están satisfechos con Moreno, pero que sin duda el futbol azteca ha crecido y es por eso que seguirá en el radar del club.