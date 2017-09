Hay dolor, pero Chiapas está de pie: Josean

Tenejapa.- Desde la cabecera municipal del municipio de Tenejapa y antes miles de productores de la región, el Secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, quien acudió en representación del gobernador Manuel Velasco Coello, hizo entrega de insumos agrícolas a productores de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), Chiapas.

En el marco de este evento y acompañado por la lideresa de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), Chiapas, Adela Gómez Martínez, el titular de la SECAM, hizo entrega a nombre del mandatario estatal, 4 mil paquetes de fertilizante del programa Maíz Sustentable a igual número de productores.

Asimismo, Aguilar Bodegas, hizo entrega de apoyos del Proyecto de Seguridad Alimentaria para zonas rurales (PESA), el cual consiste en 22 módulos para cría de aves de traspatio; picadoras de pasto, dos ceméntales y 40 hembras de borregos pelibuey en edad de producir, malla para gallineros, malla borreguera y bebedores para aves, así como 70 despulpadoras de café, 200 molinos manuales de nixtamal para igual número de productoras; así como mil árboles frutales de Durazno Diamante para el establecimiento de 5 hectáreas de cultivo.

El funcionario estatal, agradeció la confianza de los productores de Tenejapa y de otras regiones del estado, por la espera en la entrega de los apoyos agrícolas, pero estos, están dando de manera directa mano a mano a los auténticos productores.

“Muchas gracias por la confianza que ustedes han tenido y por la paciencia que nos dieron para venirles a cumplir, porque el gobernador los quiere mucho y les agradece que les den su confianza, por eso, debemos estar unidos, organizados, que no nos dividamos y que tengan siempre presente lo que él envía, no tiene nada a cambio, por eso, aquí se está entregando mano a mano, esto no tiene condicionamiento, es para que ustedes puedan tener un beneficio para ustedes y sus familias, el beneficio de Tenejapa, de Chiapas y el beneficio de México”.

En este mismo contexto, el Secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, dijo que estos apoyos se suman a la entrega de 98 módulos para la reactivación económica del traspatio familiar atendidos por la Agencia de Desarrollo Rural Promazahua para beneficio de igual número de familias.

Aguilar Bodegas, dijo que aunque hay dolor en Chiapas, los chiapanecos van a salir adelante, por eso, el gobernador Manuel Velasco Coello, no ha dejado de apoyar a los productores agrícolas a pesar de la emergencia que se tiene en Chiapas.

“Hay dolor en Chiapas, pero Chiapas está de pie y ustedes que son hombres y mujeres, han superado las adversidades y hoy también juntos lo haremos. El gobernador está mandando los insumos para el campo para trabajar, para hacer rendir a la tierra y para que sus familias y ustedes, podamos tener una vida mejor”.

En su intervención, la lideresa de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) Chiapas, Adela Gómez Martínez, agradeció al gobernador Manuel Velasco Coello, por los apoyos agropecuarios que está enviando a los hombres y mujeres del campo chiapaneco, ya que su gobierno ha sido un aliado de los productores y con estos apoyos, podrán mejorar su nivel de vida y hacer producir más la tierra con estos insumos agrícolas.

En tanto, que Alonso Santiz Gómez, de la localidad Cruzchen, y quien hablo en representación de los productores beneficiados, agradeció al gobierno estatal a través de la SECAM por los beneficios que otorgados a las diferentes comunidades indígena de la zona Altos del estado.

Es de esta manera como el gobierno de Manuel Velasco Coello a través de la Secretaría del Campo trabaja para dar cumplimiento de manera puntual, oportuna y transparente a las demandas del agro chiapaneco.