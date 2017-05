Ha beneficiado Banobras a Chiapas con 1,500 mdp

En gira de trabajo por Chiapas, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), José Antonio Meade Kuribreña encabezó junto al gobernador Manuel Velasco Coello, reuniones estratégicas para fortalecer el desarrollo de la entidad.

En un primer momento, inauguró el Taller de Capacitación a Funcionarios Municipales, que busca fortalecer las habilidades y capacidades técnicas de servidores públicos en aspectos de gestión, planeación y finanzas.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció que Chiapas es uno de los estados que ha mejorado significativamente en materia de transparencia, lo que ha permitido ir acrecentando sus inversiones en diferentes rubros a favor del desarrollo de infraestructura y el bienestar de las familias.

“Los inversionistas buscan cuando voltean a ver un destino, que el gobierno del estado, los gobiernos municipales ofrezcan también transparencia y lo escuchamos decir, no al Gobernador, sino al Instituto Mexicano de la Competitividad, que no se caracteriza por no ser fácil, que ha sido crítico y que nos ha ayudado a través de esa critica a mejorar, y hoy nos dice que el estado que ha mejorado en materia de transparencia en el país es Chiapas”, apuntó.

En este sentido, resaltó que este curso permitirá a las administraciones municipales y funcionarios públicos, mejorar sus conocimientos en el manejo de recursos financieros y normatividad aplicable, promoción de prácticas en el uso del financiamiento, así como la difusión del adecuado uso de los programas y recursos federales, y el cumplimiento de la normatividad.

Meade Kuribreña destacó que para diseñar e implementar proyectos que contribuyan a detonar la transformación y progreso de los municipios, la Banca juega un rol importante, por lo que consideró trascendental el encuentro, para conocer los términos y formas para acceder a nuevos financiamientos.

Puntualizó que otro de los puntos a favor para la entidad, es que es uno de los estados más seguros del país.

“Tenemos un activo muy importante en el estado, es uno de los más seguros del país; llama la atención en medio de un contexto complicado, que cuando busca uno en donde hay destinos seguros donde se vive con tranquilidad encuentre en los primerísimos lugares al estado gobernado por Manuel Velasco Coello, se lo reconocemos y lo felicitamos”, abundó.

Por su parte, el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Alfredo Vara Alonso, detalló que durante la presente administración se han entregado créditos por un monto de 176 mil 236 millones de pesos a estados y municipios, con cobertura a municipios clasificados con altos niveles de marginación.

En Chiapas, especificó, Banobras ha destinado mil 554 millones de pesos, lo que ha permitido realizar acciones como la construcción de infraestructura educativa, vial y urbana, entre otras obras de alto impacto; se refirió también a la colaboración directa con el gobierno Estatal en impulso de mejoras significativas de sus finanzas públicas, ejemplo de ello, detalló, es que en 2013 otorgó garantías de pagos oportunos que dieron una calificación de AAA a una emisión bursátil, y en 2014 refinanció dos créditos contratados, lo que permitió ampliar el plazo y mejorar la tasa de interés para liberar el flujo estimado.

Vara Alonso indicó que para gobiernos municipales y sus organismos, se entregaron cerca de dos mil 390 millones de pesos en créditos, de los cuales dos mil 177 millones de pesos fueron liberados mediante el programa Banobras-Fais, para realizar obras de impacto social como la electrificación rural en el municipio de Coapilla, la construcción de viviendas en Altamirano y de calles en Jiquipilas.

Subrayó que en las actuales administraciones municipales, se tiene identificado un monto potencial de financiamiento al amparo del programa Banobras–Fais, por poco más de 2 mil 370 millones de pesos.

Asimismo, sostuvo que mediante apoyos recuperables y no recuperables del Fonadin se destinaron 172 millones de pesos en las plantas de tratamiento de aguas residuales Tuchtlán y Paso Limón y se asignaron mil 140 millones de pesos para la modernización del tramo Talismán-Tapachula, una de las principales vías de comunicación en la frontera con Guatemala.

En ese marco, el gobernador Velasco resaltó que México y Chiapas viven momentos de transformación, para trabajar en conjunto y hacer frente común para seguir dando resultados; hoy se cuenta con una sociedad más participativa e informada, que exige que las administraciones sean cada vez más transparentes y eficaces.

Velasco Coello aseguró que su gobierno tiene muy claro que la clave para un buen gobierno es una buena administración, lo que solo se puede lograr con planeación y la toma de decisiones financieras responsables, por lo que en la entidad desde el primer día de su administración se comprometió a un gobierno transparente, austero y que no se endeudara cada año. Lo anterior se ha cumplido, de ahí que desde el 2013 al 2016, no se ha contratado un sólo peso de deuda pública a largo plazo y ha cumplido con el pago de su deuda.

El mandatario subrayó que este evento es de gran trascendencia porque permitirá un manejo sostenible de las finanzas públicas, otorgar incentivos fiscales en la Nueva Zona Económica Especial, establecer un sistema de alertamiento de deuda y transparentar la rendición de cuentas.

Luego de enfatizar que municipios de la Frontera Sur no contaban en el pasado con el acompañamiento y apoyo como hoy lo tienen del Gobierno Federal, Velasco Coello hizo un llamado a los funcionarios de los 122 municipios a seguir trabajando con responsabilidad y compromiso para fortalecer la confianza de la ciudadanía.

Posteriormente, Meade y Velasco encabezaron la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal de Productividad, donde se realizó la firma del convenio “Por un Chiapas más Productivo” en el marco del esfuerzo conjunto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y gobiernos estatales para impulsar un México Productivo, con lo que los tres niveles de gobierno implementarán acciones específicas en sectores estratégicos.

Ahí, el Secretario de Hacienda y Crédito Público resaltó que la entidad tiene un gran futuro, pero sobre todo, cuenta con un presente firme, por lo que reconoció la disponibilidad del Gobierno de Chiapas al realizar un proyecto de diagnóstico en diferentes rubros.

En su participación, el gobernador Velasco destacó el anuncio que le hicieran el secretario Meade y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arreola Peñaloza, sobre la construcción de un nuevo hospital de 180 camas en el municipio de Tapachula, que incrementará hasta en un 60 por ciento la cobertura a sus derechohabientes, con una inversión superior a los mil 500 millones de pesos y se generarán más de mil 200 nuevos empleos.

A estos actos asistieron el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda; el director general de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), Mario Zamora Gastélum, así como miembros del gabinete estatal y alcaldes.