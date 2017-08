Gobernadores perredistas llaman a construir frente sólido para 2018

México.- Gobernadores perredistas llamaron a formar una fuerza amplia y un gran frente para 2018, el cual les permita construir una mayoría estable, sólida, responsable, que dé certeza y gobernabilidad al país y con ello trabajar la etapa de la transición de México.

En el marco de la reunión plenaria de los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, consideró que están en la antesala de un proceso que, sin duda, será muy intenso y necesario para el país.

“En consecuencia, creo que es la gran oportunidad de que podamos construir junto a otras fuerzas políticas, una propuesta viable, realista, que responda a las necesidades del país, porque hay temas que necesitamos resolver y que con los instrumentos actuales difícilmente lo vamos a lograr”, resaltó.

En su opinión, se necesitan cambiar dos grandes temas para que este país transite hacia una nueva etapa.

Uno de los temas, dijo, es la transformación de fondo del régimen político, porque en su opinión el régimen presidencial muestra claros signos de agotamiento y está imposibilitado de hacerle frente a los retos presentes y futuros.

Asimismo, agregó que se requiere de la transformación del modelo de desarrollo económico, a fin de abatir la desigualdad.

En tanto, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, llamó a cuidar a que la disyuntiva de México en 2018, no se dé entre dos restauraciones autoritarias, ni la del hombre providencial que nos va a salvar, a la manera del siglo XIX, que solito va a resolver todo.

Pero tampoco, de “la restauración de un partido que ya no es hegemónico, es dominante y que en sus estertores termine derrumbando, no sólo el prestigio de la política, sino la corrupción de los gobiernos, esa no puede ser la disyuntiva de México”, sostuvo.