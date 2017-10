Faltan por derribar mil 500 viviendas tras sismo

Un total de 5 mil 444 viviendas fueron colapsadas por el sismo del 7 de septiembre, de las cuales tres mil 894 ya fueron derribadas, intervenidas y supervisadas para ingresar a la etapa de reconstrucción, informó el secretario de Obra Pública y Comunicaciones en la entidad, Jorge Alberto Betancourt Esponda.

Las viviendas demolidas e intervenidas representan el 72 por ciento de las afectadas totalmente por el sismo, y falta por derribar mil 550 casas más.

El funcionario detalló que de las tres mil 894 viviendas derribadas e intervenidas, en 574 de ellas no se identificaron daños graves, en otras 265 los propietarios no autorizaron los derribos y en 44 no se localizó a los dueños de los inmuebles.

Las viviendas derribadas y supervisadas se encuentran en 76 de 97 municipios de diferentes regiones golpeadas por el sismo de magnitud 8.2 grados.

El secretario de Obra Pública y Comunicaciones consideró que el movimiento telúrico y las réplicas de septiembre provocaron mayores estragos en viviendas y carreteras.

Por ello, para atender la red carretera dañada, el gobierno estatal solicitó apoyos del Fondo de Desastres Naturales ( Fonden) por mil 967 millones de pesos para reconstruir 365 obras; mil 477.68 millones de pesos para atender 310 “afectaciones” carreteras.

Además de 419.54 millones de pesos para 55 daños en puentes, aunado a gastos operativos y de supervisión por 70.41 millones de pesos.

Betancourt Esponda, abundó que la red de puentes ha resistido la sismicidad y no registra daños en infraestructuras.

Los derrumbes carreteros posteriores al terremoto fueron atendidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que dispone de 138 millones, y que permiten la rehabilitación sin interrumpir las comunicaciones.

Para atender 64 daños en infraestructura de agua potable se solicitaron 96 millones de pesos del Fonden.

El secretario de Obra Pública y Comunicaciones puntualizó que luego de un mes del sismo, se tiene un inventario de 24 “afectaciones” en infraestructura de alcantarillado y saneamiento, que involucran un presupuesto de 33 millones 87 pesos, además de 2.98 millones por gastos operativos. (Fuente: El Universal)