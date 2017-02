Fabbro con esperanzas de liguilla

Enfocados en sacar un resultado positivo ante Monarcas Morelia, los Jaguares de Chiapas se alistan para el duelo que luce complicado debido a las circunstancias que rodean el choque de la fecha seis del Clausura 2017, pues tanto felinos como purépechas llegan de diferente manera.

Sin duda, el triunfo a media semana ante América deja un ambiente de tranquilidad en el campamento chiapaneco, sin embargo, para el goleador Jonathan Fabbro esto no debe pasar por alto, por lo que tendrán que concentrase para evitar un tropiezo ante un rival que llegará con la encomienda de salir con unidades del Zoque.

“La verdad que nos tocó jugar con dos equipos grandes, se hizo un buen arranque de campeonato pero sabemos que en el futbol en México y la liga todos los rivales juegan bien, obviamente que el ganarle a los equipos grandes te da otra sensación anímicamente, te levanta mucho pero son tres puntos iguales, perdimos un partido muy importante para nosotros que fue contra Veracruz, que es un equipo directo, así que hay que tratar de hacer lo mismo que el partido anterior y tratar de sumar puntos que es lo que más necesitamos”.

Los michoacanos tuvieron que hacer cambios en su banquillo, situación que toma relevancia para el delantero paraguayo, pues es una oportunidad para los elementos rivales de mostrase y ser considerados por el nuevo estratega.

“Uno como jugador, cuando llega un técnico nuevo, trata de mostrarse más, se cambia un poco de aire, hay una rotación, siempre pasa eso pero ellos también tienen la necesidad de ganar siendo el técnico que sea, no lo veo como una ventaja pero sí va ser un partido durísimo como son hasta ahora porque es un rival directo, ellos también lo saben y se van a venir a jugar todo acá también”, dijo.

Aunque el inicio ha sido prometedor, el atacante chiapaneco no quiere perder de vista que hay mucho camino por recorrer, por lo que no pueden menospreciar a los rivales.

“Es un área muy competitiva, donde la mayoría de veces te cuesta mucho cada partido, a pesar de cómo venimos jugando a los rivales importantes, todos los partidos son difíciles, ahora tenemos un partido muy importante, ellos también lo tienen, así que hay que jugar de la misma manera como lo venimos haciendo, son partidos que nos van a llegar más tranquilos si conseguimos los puntos antes de tiempo”.

No obstante, Fabbro aseguró que calificar a la fase final no está fuera de su alcance, por lo que no dejarán de luchar para, en primer término, conseguir la permanencia y posteriormente calificar a liguilla.

“El primer objetivo es mantener al equipo en Primera División, obviamente cuando te vas afianzado buscas otros objetivos, pero no perdemos las esperanzas de calificar a una liguilla también, cada vez está más fuerte y es una realidad, si seguimos en este camino se pueden dar las cosas también”, comentó.

Por último, indicó que “al jugador le motiva jugar con estadio lleno, lo vimos el campeonato pasado, la gente confió en nosotros, así que esperemos que lo sigan haciendo, estamos muy contentos con el apoyo de la gente y esperemos que sigamos así, dando la alegría a los aficionados”, culminó.