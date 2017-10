Exigen nuevo censo afectados por terremoto

No queremos que los diputados de la Comisión para la Reconstrucción en Chiapas, vengan solamente a tomarse la foto o de paseo, sino queremos que vigilen y verifiquen la pronta construcción de las viviendas de las familias que fueron víctimas del terremoto del siete de septiembre, sostuvo la presidenta del barrio Patrocinio González de la Bahía de Paredón, Gladis Galindo Espinoza. Señaló que es una tristeza ver como varias familias que perdieron todo solo fueron censadas como daños parciales, y lo que es peor que muchas no salieron beneficiadas. En un pliego petitorio, la presidenta del barrio antes mencionado, explicó que hay muchas irregularidades, al menos lo que se ve en Paredón, por lo que se necesita que esta comisión haga algo al respecto. Consideró la mayoría de las personas que perdieron su patrimonio son de escasos recursos y viven de lo poco que capturan sus esposos en el mar, y no es justo que no hayan sido tomadas en cuenta. Pidió a los diputados hacer una exhausta investigación y que recorran las zonas que resultaron dañadas. Queremos que se hagan otros censos, y que haya personal capacitada y expertas para que dictaminen sobre las pérdidas de viviendas. Destacó que sigue temblando, por lo que ahora aquellas viviendas que fueron censadas por daños menores hoy están completamente cuarteadas y a punto de derrumbarse. Necesitamos urgentemente que se agilicen la construcción de manera transparente, ya van dos meses y no tenemos ni clínicas de salud construidas menos nuestras viviendas ya no queremos vivir en el intemperie, concluyó.