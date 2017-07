Europeos perdieron el interés por Tuxtla: Empresario  

Debido a las condiciones de inseguridad y de constantes plantones magisteriales y sociales, Mauricio Penagos Malda, miembro activo de la asociación de Hoteles de Moteles del Centro de Chiapas, dijo que “técnicamente” los europeos perdieron el interés de visitar los destinos turísticos de la entidad.

Consideró que los problemas que se han derivado en los últimos tres años en la entidad, han afectado de manera importante a todo el gremio y, los visitantes extranjeros advirtieron que si las condiciones no mejoraban, cambiarían de ruta turística.

Lo lamentable, consideró, es que antes Tuxtla Gutiérrez era el primer lugar que visitaban los turistas internacionales pero, actualmente, “no hay un solo europeo” que llegue a la capital y en San Cristóbal es mínima la visita.

Continuó: “Nosotros estamos tratando de fomentar que la gente venga, pero tampoco podemos engañarlos, no podemos decirles vengan a Chiapas y que todo está bien, cuando nos enteramos que están tomando los libramientos, que los huéspedes no pueden salir de la ciudad”.

Detalló que el mexicano en general, en este periodo de verano buscará destinos seguros para disfrutar de las vacaciones y Chiapas cuando tiene paz social, también obtiene un ingreso económico inmediato por las visitas.

Comentó que la Ley de Turismo es importante para gremio; no obstante, reveló que aún no se ha publicado el decreto y por ende no hay avance en la materia.

Se sumó al llamado que han hecho otros organismos empresariales con el tema de aplicación del Estado de Derecho, para evitar las “cuotas voluntarias” en los tramos carreteros.

Finalmente, puntualizó que sí hay turismo en la entidad, pero ahora los visitantes preguntan más sobre los problemas sociales y las reservaciones ya no son planeadas, contratan con poco tiempo de anticipación.