Escasean víveres en zona afectada por sismo

El Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa” A.C. con sede en Tonalá Chiapas hizo un extensivo llamado a la comunidad nacional e internacional para solidarizarse con los damnificados de la zona Costa, ya que consideró que a dos semanas de que los estados de Chiapas y Oaxaca fueran los más dañados durante el sismo del siete de septiembre, las secuelas aún permanecen.

Dicha convocatoria se realizó en el marco del seminario de la organización “Otros Mundos A.C” en San Cristóbal de Las Casas en el Foro Cultural Kinoki, en el cual expresó a los asistentes la situación que prevalece para los damnificados de la zona Costa.

“Tenemos ubicadas solamente en Tonalá cerca de 4000 viviendas aproximadamente con daños totales y parciales. En Pijijiapan, 2000 viviendas aproximadamente, y de cientos de centros educativos, dañados, así como clínicas de salud entre otros.

Hay comunidades en donde no se ha hecho el censo hasta la fecha. Hasta ayer, no sabían si estaban o no incluidas dentro del patrón de damnificados. La gente desconocía cuando iniciaban los trabajos de reconstrucción, qué tipo de viviendas se van a construir y también lo que vimos es que muchas personas empezaron a hacer reparaciones o adecuaciones en sus viviendas para poder regresar a sus casas. Algunas casas están bajo riesgo, algunas están a punto de colapsar pero, a pesar de eso, la gente sigue estando en sus casas sin que las autoridades implementen algún plan. Es una situación bastante lamentable”.

Por otro lado indicó que ellos han llevado todos los víveres que han recolectado a las familias y personas donde está desdibujada la presencia y la participación de las autoridades, como en las comunidades de Pijijiapan y de Tonalá como Villa Hermosa, Pueblo Nuevo, Boca del Cielo, La Laguna.

“Algunas son comunidades muy pequeñas donde el apoyo ha sido insuficiente o casi nulo. Nosotros hemos visto que se escasea muy rápido el arroz, el frijol, el azúcar, el aceite y cosas de aseo personal para mujeres y niños (pañales, toallas). Eso es lo que se requiere hoy.”

En el caso de la reconstrucción, mucha gente está esperanzada en que las autoridades puedan iniciar los trabajos muy pronto y otras están desconfiando en que esto pueda ser en un plazo inmediato.