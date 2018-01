Escandaloso dispendio en marcha de Ramírez

Miles de acarreados y un escandaloso derroche de recursos fueron la constante en la “Marcha por la Dignidad de Chiapas” a la que convocó Eduardo Ramírez Aguilar.

Desde temprana hora, cientos de taxis, colectivos y camiones atiborrados con personas de diversas regiones se apostaron en las entradas de la capital del estado.

Poco a poco se fue formando un contingente de unas cuatro mil personas que iniciaron su marcha hacia el centro de la capital, ataviadas con playeras y gorras con la leyenda “Eduardo Ramírez Movimiento por la Dignidad de Chiapas”.

Durante el camino, varias personas que asemejaban ser parte del equipo de Ramírez Aguilar, regalaban botellas de agua, refrescos y sándwiches a los miles de asistentes.

Mientras ello ocurría, reporteros de varios medios de comunicación y portales de internet se daban a la tarea de entrevistar a quienes con mucho esfuerzo habían venido a saludar a su líder y a expresarle su férreo respaldo en su lucha contra el centralismo.

La sorpresa para quienes veían las transmisiones en vivo por las redes sociales no tardó mucho en llegar: la mayoría de los asistentes no sabía qué hacía en esa marcha.

Algunos afirmaron que iban a un evento de López Obrador, otros a apoyar a un candidato pero jamás recordaron su nombre; también hubo quienes afirmaron que fueron traídos de sus lugares de origen con la promesa de recibir un apoyo económico.

Uno de los muchos portales de noticias dio cuenta de cuánto costó trasladar a tanto acarreado: “cada colectivo cobró mil quinientos pesos, los camiones tres mil y los taxis mil”.

Más adelante de la marcha, a donde sólo los más cercanos a Ramírez tenían acceso, el ambiente era de fiesta. Tenía que notarse que no se escatimaron recursos para que todo saliera a pedir de boca.

El tambor, el pito y el mariachi se hicieron presentes en esta “fiesta” a la que convocó Eduardo Ramírez para decirle al centro del país que Chiapas no va a permitir más atropellos e imposiciones.

Encaramado en un auto acondicionado con sonido, Ramírez Aguilar arengaba a los asistentes, a sus seguidores, a aquellos cuya mayoría no sabía qué hacía ahí; micrófono en mano y vestido con una guayabera blanca, el ex dirigente del Verde dijo “me mueve darle a Chiapas el lugar preponderante que merece en la agenda nacional, en donde su destino sea elegido por las y los chiapanecos y no desde el centro del país”.

Como un pastor que guía a su rebaño, Ramírez Aguilar extendió los brazos para dirigirse a su gente, al pueblo que llegó sin ningún tipo de presiones, de condicionamientos y dijo que este no era un movimiento suyo, “este es un movimiento de miles de chiapanecos, que piden el respeto de su dignidad para que sean ellos quienes decidan el destino de nuestro estado”.

“Mi lucha, junto con el pueblo, no es un movimiento electorero, es un sacudimiento de conciencias y es una ruta social; mi bandera se llama Chiapas y esa bandera, es más grande que un color, es más grande que un partido”, destacó.

Como no queriendo y buscando destinatario, Ramírez lanzó: “no me arrepiento de alzar la voz una y otra vez que estoy profundamente orgulloso de ser chiapaneco, de vivir en Chiapas de tiempo completo y no de fines de semana, y sobre todo de querer morir en esta tierra que es mi hogar”.

Finalmente, Ramírez agradeció a los presentes y les dijo que el sudor que han dejado en el caminar para llegar aquí, será recompensado por la fuerza de nuestra conciencia, “unidos estamos escribiendo un nuevo capítulo de la historia”.

Cuando la música calló todos los ahí presentes volvieron a sus comunidades tal como llegaron: en los vehículos que los acarrearon y sin saber a qué vinieron o a quien vinieron a apoyar. Se fueron sólo con una gorra, una playera y un bote de agua vacío en las manos. (Alfonso Grajales)