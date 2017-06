Entregan 91 mdp a comuneros de la Selva

Ocosingo.- Desde la comunidad Frontera Corozal, municipio de Ocosingo, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán y el gobernador Manuel Velasco Coello entregaron más de 91 millones de pesos a comuneros de la Selva, con lo cual se reconoce la labor ambientalista de lacandones y guardabosques, por ser los guardianes del pulmón natural más importante de México.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el mandatario explicó que la entrega de estos apoyos económicos es resultado de los acuerdos firmados hace seis meses por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien garantizó la defensa y conservación de la Selva Lacandona, por lo que con estas acciones, los gobiernos Federal y Estatal refrendan su compromiso de continuar impulsando estrategias que protejan el patrimonio natural y combatan el cambio climático.

“Todos debemos trabajar en torno a un objetivo en común: el bienestar de los comuneros y de la Selva, el patrimonio más importante que tenemos en Chiapas y México. Hoy expreso mi reconocimiento a los guardianes de este entorno, porque desde hace muchos años, generación tras generación, han entregado su vida para conservar la Selva Lacandona, la selva de Chiapas, la selva de México”, manifestó.

Asimismo, Velasco Coello externó su rechazo a la decisión del presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, de retirarse de los “Acuerdos de París”, los cuales se enfocan al mejoramiento del planeta.

“Desde la Selva, como Gobernador del Estado de Chiapas quiero expresar mi más firme rechazo al anuncio que dio el Presidente de Estados Unidos, de retirar a su país del acuerdo que existe entre todos los países del mundo para cuidar el medio ambiente a favor del cambio climático. Rechazamos esa postura porque apoyamos todos los acuerdos que generen bienestar y conservación de nuestros recursos naturales”, apuntó.

En su participación, el titular de la Semarnat precisó que en la agenda de actividades del Gobierno Federal es fundamental preservar la Selva Lacandona, al tiempo de asegurar que durante esta administración se continuará con la tarifa de pago de mil pesos por hectárea protegida.

Por ello, anunció que se destinarán 50 millones de pesos adicionales para incrementar y respaldar más proyectos de diversificación productiva.

Pacchiano Alamán informó que los compromisos hechos por el Presidente de la República se mantienen en pie, e incluso algunos han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación, como son la no regularización de asentamientos irregulares; la Selva Lacandona se mantiene en zona libre de exploración y explotación de hidrocarburos; no se permitirán actividades mineras en sus delimitaciones y no se autorizará la construcción de alguna presa sobre el río Usumacinta.

Además, especificó que se trabaja para la formación del Fondo Lacandona, que se destinará para la protección de los diversos ecosistemas.

“La Selva Lacandona queda salvaguardada de intereses ajenos a ustedes que son sus habitantes. Hoy les quiero decir que son nuestros grandes aliados en una lucha que ha unificado al mundo entero; además, se cuenta con el respaldo absoluto de México para poder seguir cumpliendo con lo que nos comprometimos en París”, acotó el titular de Semarnat.

Estos recursos son para la ejecución de 250 proyectos productivos en los municipios de Ocosingo, Marqués de Comillas y Maravilla Tenejapa; y se derivan de los programas Pago Por Servicios Ambientales, Programa Empleo Temporal, Comité de Vigilancia Social 2017 y el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible.

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente e Historia Natural, Carlos Morales Vázquez, informó que gracias al trabajo arduo que se ha hecho con brigadistas, hoy Chiapas se encuentra fuera de los 10 estados con mayor índice de incendios forestales.

Finalmente, los beneficiados agradecieron a las autoridades por hacer posible el funcionamiento de estos programas que han servido al impulso del cuidado y conservación de su entorno natural.

Cabe mencionar que Chiapas ha sido una de las entidades que más ha impulsado el pago por servicios ambientales, logrando la conservación de 118 mil hectáreas con la participación de más de 250 mil comuneros de la Selva Lacandona y de la Sierra Madre; asimismo, se ha fortalecido el uso de las energías renovables y no contaminantes como la solar, como se hizo en los centros ecoturísticos “El Madresal” en Tonalá, “El Arcotete” en San Cristóbal de Las Casas y “El Aguacero” en Ocozocoautla.

En este acto, se hizo entrega de reconocimientos a combatientes de incendios forestales, y a guardabosques que llevan 10 y 20 años prestando este servicio.

Estuvieron presentes durante la gira, Jorge Rescala Pérez, director de la Comisión Nacional Forestal (Conafor); el presidente Municipal de Ocosingo, Héctor Albores Cruz; entre otros.