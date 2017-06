Enrique Bonilla confirma desafiliación de Jaguares

México.- Los Jaguares de Chiapas fueron desafiliados de toda actividad relacionada con la Federación Mexicana de Futbol, así lo anunció Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX durante la presentación oficial del balón a utilizarse en las distintas divisiones del balompié nacional.

“El proceso fue primero en el Régimen inhabilitación del club Jaguares y se turnó el caso y así fue hecho y en el comité ejecutivo se toma la decisión de desafiliar al club”, expuso.

En conferencia de prensa Bonilla señaló que esta decisión la tomó la junta que está conformada por los clubes de Primera División y Ascenso MX el 12 de junio.

Bonilla reiteró que los jugadores que no encontraron equipo después del Régimen de Transferencias “pueden contratarse con cualquier otro club, si es que este equipo así lo desea”.

Del mismo modo, expresó que las deudas deberán cubrirse y en estás incluyen al personal administrativo, mismos que se han quejado de la falta de pago en los últimos meses y la falta de un contrato laboral.

“Nosotros no somos autoridad y somos una asociación civil y actuamos con aquellos integrantes de esta asociación y apoyar a afiliados a Federación y buscamos que no se queden sin cobrar. Hasta hoy no se han dejado de cubrirle y en cuanto a estas personas existe el compromiso formal que será cubierto por parte de Chiapas por cubrir el adeudo”.