Encuentran sin vida a anciana indígena

En el predio El Quetzal, del municipio de La Concordia, fue localizado el cadáver de una mujer indígena, quien al parecer se perdió en la montaña.

De acuerdo con sus familiares, Antonia Pérez Girón, de 78 años de edad, salió de su casa en busca de leña desde el pasado 10 de julio y ya no regresó, por lo que iniciaron una intensa búsqueda junto a elementos de Protección Civil.

Tras varios días la mujer fue encontrada sin vida entre matorrales en un predio, el cadáver no presentaba lesiones y se presume que la mujer se perdió en la montaña, lo que le provocó la muerte, sin embargo la causa exacta no se sabrá pues los familiares no permitieron que el cuerpo fuera llevado al SEMEFO para la necropsia de ley.