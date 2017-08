Encargados de economía, culpables de rezago

La persistente improductividad que se ha dado en Chiapas año tras año implica desempleo, pobreza y desigualdad, lo cual conlleva a la delincuencia, y los encargados de Economía son corresponsables de todo esto, sostuvo Rafael Castillejos Guizar, presidente del Club de Industriales de Chiapas.

Indicó que en tanto sigamos sosteniendo a gente improvisada en el área económica del gobierno se seguirán teniendo estos malos resultados, los cuales se pueden comprobar en el Coneval y el INEGI, donde están las estadísticas de la improductividad. Basta con hacer un balance entre lo menos y lo más para ver que Chiapas sale negativo.

Señaló que solamente recibimos discursos de apologías y propagandas de la parte de Economía, pero esto no ayuda al gobernador ni a los chiapanecos, porque 94 centavos de cada peso que circula en Chiapas viene del gasto público. Esto nos reafirma que no hay una capacidad de productividad en el estado y mucho menos una parte productiva del sector privado.

Anotó que como estado seguimos siendo productores primarios, predominantemente, lo cual no permite salir de la pobreza.

Castillejos Guizar indicó que ante la improductividad y el crecimiento poblacional cada vez más, la gente busca satisfacer las necesidades de su familia; lo tienen que buscar en algún lugar, por lo que se enrolan fácilmente en la delincuencia, bloquean carreteras para sacar dinero y los asaltos a casa habitación, sin hablar de la delincuencia organizada.

Resaltó que si los encargados de generar una mejor economía en Chiapas no están dando resultados, son los corresponsables de los efectos colaterales del desempleo, pobreza y desigualdad.

Asimismo, anotó que no es la solución incrementar los elementos en los aparatos policiacos para contener la delincuencia, en tanto no se generen empleos, se combata la pobreza y la desigualdad. El origen está en que los encargados de la Economía en Chiapas son cero a la izquierda, lo cual se puede comprobar con cerrar esa dependencia y no pasa nada.

Los responsables del área de Economía en la entidad no están dado resultados. Lo vemos también ahora con la Zona Económica Especial de Puerto Madero, donde no defienden los intereses de los chiapanecos, al grado que hasta hoy el Gobierno Federal viene hacer lo que quiere y como lo quiere, sin contrapeso real.

En este tema, sostuvo que si no luchamos todos y no combatimos el servilismo de organismos empresariales se enfila a que la ZEE sea un elefante blanco, tal como ocurrió con las ciudades rurales, las cuales en igual forma advertimos que era una propaganda que no fructificaría y así es.