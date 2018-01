En duda, inicio de clases en la Unich: Carmen Marín

Se cumple una semana de paro laboral y cierre de instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas, sin que se tenga muestra de voluntad de atender nuestras demandas, por lo que el inicio de clases del periodo enero junio 2018, el próximo lunes está en duda, sostuvo la Maestra Carmen Marín Levario, del Sindicato Único de Trabajadores de la UNICH.

Hay alguien interesado en generar estas condiciones en esta Universidad, la cual es ícono del modelo educativo intercultural, tema que ahora se retoma en las negociaciones del TLCAN, copiándolo Estados Unidos y Canadá.

Desafortunadamente, en vez de buscar alternativas de solución a los planteamientos, las autoridades universitarias recurren a la amenaza de violar los contratos colectivos de trabajo y la ley orgánica de la UNICACH.

Se cuestiona la Maestra, quién asesta el golpe a esta universidad, por qué tanta violencia institucional, laboral, de género contra los trabajadores, generando ambiente de ingobernabilidad.

Enfática que de no haber alguna alternativa de solución, el lunes no iniciarán actividades porque no pueden permitir tantas violaciones, sobre todo que ya reciben el respaldo de varios sindicatos de otras universidades de otros estados del país, sobre todo que ya amenazan con despedir a los trabajadores, con que los van hacer pedazos y ya ven ante la Junta de Conciliación y Arbitraje la desaparición del Sutunich.

La Unidad Académica de Las Margaritas está tomada desde hace un año, por lo que las actividades se desarrollan en las instalaciones de CRESUR en Comitán, pero al igual que en las otras unidades el movimiento podría irse de largo.

Reconoció que los muchachos y los padres de familia indígenas dan muestras de estar del lado de los trabajadores, pese a que los tratan de poner en contra, porque tienen plena certeza de quiénes son los que trabajar por su educación de calidad. No caen en el juego sucio, no van a las reuniones que los convocan para protestar. (Fuente: Asich)