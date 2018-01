En Chiapas, ¡sálvese quien pueda!

Epistolario

Por Armando Rojas Arévalo

AMARANTA: Esta mañana, después de dar gracias al Creador por el nuevo día, me levanté preguntándome así como quien no quiere la cosa qué pasaría si RICARDO ANAYA en vez de seguirle los pasos a su archi enemiga MARGARITA ZAVALA de pasarse al bando de MEADE (pronto se verá), se fuera con AMLO. Nomás por “jo…robar”, como dijo el español cuando le cuestionaron dónde quería que lo enterraran. Tranquilos. Nomás fue una pregunta que me hice entre sueños, sin perder de vista que ANAYA es ahijado político de SALINAS DE GORTARI.

EN CHIAPAS, su gobernador y sus protegidos del Verde andan –aparentemente- como gallinas sin cabeza. Del propio presidente a la República, VELASCO COELLO y sus empleados recibieron la encomienda de sumarse al PRI en la contienda por la gubernatura, pero EDUARDO RAMIREZ AGUILAR, mejor conocido en los bajos mundillos de la política localona con el mote de “El zanja negra”, quien ya se sentía candidato de los verdes hizo una rabieta y con la anuencia de VELASCO COELLO renunció al partido. A las pocas de su determinación –que no fue suya, sino, repito, orden del gobernadorcillo- 14 de los 16 diputados verdes le siguieron los pasos.

“Por la dignidad” es el slogan en el cual se cubren los verdes chiapanecos. Tal ocurrió el domingo, cuando con gritos y sombrerazos encabezaron una manifestación que terminó en la plaza principal de Tuxtla Gutiérrez, repudiando a su partido y a la alianza con el PRI que les ordenaron.

Quien no los conozca, que les crea. NO ES UNA REVUELTA, como ha querido hacerla aparecer. Es un mensaje a PEÑA NIETO, quien el viernes pasado en Los Pinos le dijo al gobernador que el candidato a sucederlo saldría del PRI, no del Verde. Ahora, MVC pretende, con el chantaje de pasarse a la campaña de LÓPEZ OBRADOR o hacerla de “independientes”, es lograr posiciones en el próximo reparto en la Cámara de Diputados federal y el Senado. A EDUARDO RAMIREZ le darán una senaduría. Ya lo verás.

Lo que se preguntan los chiapanecos es qué va a pasar con LUIS ARMANDO MELGAR, quien es senador por el Verde y quería ser candidato al gobierno del Estado avalado por su jefe RICARDO SALINAS PLIEGO. MELGAR, quien no se solidarizó con la rabieta del gobernador, será diputado, por el PRI (si no es que por MORENA). También para la telebancada, ESTEBAN MOCTEZUMA, quien trabaja en la campaña de LÓPEZ OBRADOR. Igualmente para esa telebancada de TV Azteca irán NINFA SALINAS, hija de SALINAS PLIEGO, y TRISTÁN CANALES, hoy diputado.

VELASCO COELLO juega con el PRI, con el Frente Ciudadano (PAN-PRD-MC) y con MORENA; tonto no es, por lo contrario. Se pasa de astuto. Con el PRI tiene que ir a fuerzas, pero con sus verdes chantajeará al PRD con pasarse a las filas de AMLO si postula a su enemigo JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS, el único que podría mandarlo a la cárcel si el PRD lo nominara.

En otras palabras, VELASCO tendría patente de corso con cualquiera de los candidatos, ya que todos son suyos o trabajan a su servicio, como es el caso de RUTILIO ESCANDÓN, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia y quien tiene un 70 por ciento de posibilidades de ir por MORENA. Bueno, hasta con “La Nena” –mejor conocida como la “Venena”- ORANTES, quien el partido MC la apadrina. Menos con AGUILAR BODEGAS, quien ha jurado meterlo a la cárcel junto con JUAN SABINES GUERRERO y PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA. Tal vez por eso, éste último se ha lanzado como candidato independiente a senador. Por supuesto, para tener fuero.

“Otro que bien baila”, como dicen en la aldea, es FERNANDO CASTELLANOS, quien ha pedido licencia como alcalde de Tuxtla Gutiérrez para ser pre candidato a gobernador por MORENA.

POR VÍA DE MIENTRAS, ROBERTO ALBORES GLEASON ya se registró como pre candidato del PRI al gobierno del Estado.

EL QUE NO SE MIDE es un sujeto de nombre ENOCH HERNÁNDEZ, hijo putativo de VELASCO COELLO, quien se postuló candidato a gobernador por “Mover a Chiapas”, un partido creado por aquel y su mamá.

Los chiapanecos seguirán dando de qué hablar y aquí hablaremos de eso y otras cosas.

DE OTRAS COSAS, JOSÉ ANTONIO MEADE está dejando vacía la secretaría de Hacienda. VANESSA RUBIO MÁRQUEZ acaba de renunciar como subsecretaria para incorporarse como coordinadora de la Oficina del precandidato del PRI. VANESSA ha estado ligada en los últimos años al actual aspirante presidencial de la coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. En su paso por las secretarias de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, pero sobre todo Hacienda y Crédito Público, MEADE contó con la colaboración cercana de la señora RUBIO MÁRQUEZ. O sea, su “mano derecha”.

Es evidente que a MEADE le faltan políticos en su equipo. El llenarse de tecnócratas confirma la línea neoliberal que seguiría su gobierno. Pero, bueno, contar con el beneplácito del Banco Mundial, del BID y de los gigantes de las finanzas mundiales le basta, ha de pensar.

HABLANDO DE MUJERES –no es canción- PEÑA NIETO propuso a la Comisión Permanente del Congreso a IRINE ESPINOSA CANTELLANO para ser subgobernadora del Banco de México. Licenciada en economía y maestra en políticas públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), ¡claro!, la dama cubriría la vacante de ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN, actual gobernador del banco central.

SIGO CON LAS FÉMINAS. GABRIELA CUÉVAS, senadora por el PAN, con 23 años de militancia política, se va con AMLO. No es la única que abandona a su partido para sumarse a las filas de LÓPEZ OBRADOR. Lo hizo ya OSMAR LEÓN AQUINO, ex dirigente del PRD en Ecatepec, quien con otros 21 mil perredistas más, tomaron la decisión de dejar el PRD en rechazo a la coalición “Pro México al Frente” y a su abanderado RICARDO ANAYA.

CUAUHTEMOC BLANCO también se pasó a las filas de AMLO. Hoy se registró como pre candidato al gobierno del Estado.

A VER, A VER, cómo está eso de que, el gobierno de la CDMEX a través de las delegaciones políticas, ha girado circulares a todos los condominios de la Ciudad de México, para que permitan el acceso a los inmuebles a los partidos políticos y sus candidatos para hacer campaña. Los asaltantes y ladrones están de plácemes, porque haciéndose pasar como candidatos pueden entrar sin problema alguno a esos edificios.

Mi amigo, el doctor HERNÁN VELASCO me pasa como breviario cultural el dato de que la señora MARTHA VELASCO, originaria de Villaflores, Chiapas, fue esposa de BILL HALEY, el pionero del rock and roll. Ella vive actualmente en Dallas, Texas.