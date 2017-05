Empleados de Proactiva inician paro

Trabajadores de la empresa “Proactiva” iniciaron este sábado un paro de labores en demanda del pago de salarios atrasados, retroactivos, entrega de uniformes, zapatos, guantes y demás prestaciones por parte de la empresa dedicada a la recolección de basura en la capital chiapaneca.

Por ello, desde las 9 de la mañana los trabajadores se concentraron en las instalaciones de Proactiva ubicada en carretera los Sabinos, colonia Nuevo Jerusalén, en la salida del lado poniente de la capital chiapaneca.

José Cruz, uno de los trabajadores afectados, dio a conocer que el gerente general de proactiva, Ulises Arturo Ortega Hernández, les menciono que no les darán el reparto de utilidades correspondiente a este año, debido a que la empresa supuestamente no genera utilidades y que el municipio tuxtleco no les ha cubierto el pago por el servicio, lo cual ocasionó molestia a los trabajadores de dicha empresa quienes acordaron instalarse en paro indefinido, hasta que las autoridades les den solución a sus demandas.

Menciono que además solicitan aumento de sueldo, uniformes, bono y mejor mantenimiento para las unidades, ya que se encuentran en mal estado, a pesar de que cobra 10 millones de pesos mensuales al ayuntamiento capitalino, con lo que no se demuestra que la empresa no tiene interés por brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Recordaron que en años anteriores Proactiva había comprado camiones, barredoras, además de cumplir con la entrega del reparto de utilidades.

Actualmente, indicaron una gran parte de la flotilla de camiones de la empresa se encuentran prácticamente tirados debido a que no se les da mantenimiento, por lo que los que están en circulación resultan insuficientes para brindar el servicio a la ciudad.

En este sentido, señalan que la empresa en cuestión les paga 93 pesos diarios, es decir, mil 300 quincenales, por lo que piden un mejor trato y no a la discriminación laboral.

Por otra parte, señalaron que el líder sindical de los trabajadores de Proactiva, lejos de velar por sus derechos e intereses prácticamente les amenazo con que no hicieran este paro de labores y mucho menos la denuncia porque podrían perder su trabajo.

Por su parte, Héctor Montesinos, activista ambiental asegura que Proactiva ha evadido durante muchos años su responsabilidad ambiental, su responsabilidad con la limpieza de la ciudad y ahora su responsabilidad con el personal trabajador.