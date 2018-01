‘Embajador Azteca’ filtra información

Por Ruperto Portela Alvarado

Contra todo lo que digan algunos tapachultecos a favor del “Embajador Azteca”, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, él no tiene los tamaños para gobernar el Chiapas revuelto y convulso que nos han heredado, porque sería un símil entre la inutilidad que ha caracterizado a MANUEL VELASCO COELLO y la corrupción institucional que selló a JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO, del que fue cómplice, al igual que el “Grupo Salinas” que lo cobija.

El negro historial de las empresas de RICARDO BENJAMÍN SALINAS PLIEGO en Chiapas –durante la administración de SABINES GUERRERO—alcanza al LAMBiscón, pues la senaduría que ostenta es parte de las negociaciones del ex gobernador con las dirigencias del PRI y del Verde Ecologista. Los testimonios periodísticos señalan que el “Grupo Salinas” obtuvo del pasado gobierno sabinista, la nada despreciable cantidad de mil 200 millones de pesos, en solo cuatro años.

Se deduce que la Torre Chiapas construida con los impuestos del 2% a las empresas y contribuciones de los chiapanecos, hoy pertenece a SALINAS PLIEGO, dueño del Canal 44, del que MELGAR BRAVO fue director, además presidente de la “Fundación Azteca” en Chiapas, cuando se autodenominó “Embajador Azteca”, en un acto de egolatría de conquistador, frente a la pobreza de los chiapanecos.

Y digo que LAMB –como le llaman sus amigos—es un peligro para Chiapas, porque fueron las empresas del “Grupo Salinas”, las que se aprovecharon de la corrupción en el estado, promoviendo a través de ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, el fallido proyecto de las Ciudades Rurales Sustentables, que fue un negocio solo para ellos, con dinero de las arcas del Estado de Chiapas. Lo mismo sucedió con el “Parque Eólico de Arriaga”, que JUAN SABINES le concedió al punto de elaborar una iniciativa para que los ayuntamientos de la costa chica, se obligaran a pagar de su presupuesto previamente aprobado, la energía que les vendiera esa empresa.

Ahora LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO ve la rendija por donde se pueda meter su candidatura al gobierno de Chiapas ante la imposición del senador ROBERTO ALBORES GLEASON a la “Silla del Tucán” y el repudio a esa precandidatura del “Diablito” que ha manifestado importante parte de los Verdes Ecologistas en la figura del “Jaguar Negro”, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.

Y no se vayan con la finta, porque las relaciones que el LAMBiscón tiene en el centro del país –de donde vino la imposición de GLEASON— se extienden a los medios de comunicación, que usa para filtrar información a columnistas nacionales que vituperan en contra de ALBORES y RAMÍREZ AGUILAR, para crear mayor confusión, pues, “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

“Garganta Verde” es quien le da “carnita” a los periodistas de la Ciudad de México, con la intención de posicionarse, como se ve en columnas de “Templo Mayor”, “Serpientes y Escaleras” y la última versión de RAYMUNDO RIVA PALACIOS, donde le ponen al senador como “la opción con menos negativos para ocupar la candidatura” entre ALBORES GLEASON y RAMÍREZ AGUILAR. Tampoco es cierto que MELGAR fue quien promovió las Zonas Económicas Especiales de la que Puerto Chiapas es una de ellas.

ROBERTO ALBORES GLEASON presume en una publicación la paternidad inicial de las Zonas Económicas Especiales y que ha sido el promotor de las mismas a nivel nacional. Luego entonces, solo el Presidente de la República es el que tiene la autoría de ese proyecto, pues en la disputa, tendrá que salir, quien miente.

Queda al descubierto que LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO es el “Garganta Verde” que filtra información y da pormenores de lo que sucede en la residencia de Los Pinos y la “Casa del Mirador” en Chiapas, entre PEÑA NIETO, MANUEL VELASCO, LUIS MIRANDA, JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ “El Niño Muerde” y el coordinador de la campaña presidencial, AURELIO NUÑO MEYER…

Albores Gleason, ‘la imposición’

Pareciera que la “imposición” del “Diablito” ALBORES GLEASON está planchada y que no hay reversa, porque, “el que manda, manda; y si se equivoca, vuelve a mandar“. Ese es el mensaje del Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO. En tanto eso se concreta, a OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR le pronostican nubarrones en su futuro y hasta una carpeta de vinculación a proceso, por “algunos pecadillos” del pasado y el presente, a consecuencia de revelarse contra las decisiones del poder central. O sea, le quieren judicializar su intención de ser el candidato al gobierno del Estado, como ya se la pintaron a JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS.

En el relajo y el desorden donde el principal promotor es el gobernador MANUEL VELASCO COELLO, se perfila el diputado y reelecto presidente del Congreso del Estado para el período 1 de febrero-30 de septiembre de 2018, WILLY OCHOA GALLEGOS a un nuevo cargo de elección popular. Se descuenta que sea candidato a gobernador como ha sido su intención, porque no se ve que se vaya a registrar como tal. Tampoco a senador porque eso le correspondería a los Verdes Ecologista y ya parece que el alcalde de Tuxtla, LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, tiene amarrada una en primera fórmula.

Yo veo a WILLY OCHOA como candidato a la presidencia municipal de Tuxtla, donde quiso ser en la pasada elección del 2015. Sería una buena opción para él, al estar comprometidas ya, las cuatro diputaciones federales que le tocan al PRI, porque el Verde se agandalló en la negociación, nueve de las trece de que consta el Estado de Chiapas, en caso de que se consolide la alianza “Todos por Chiapas”.

El enredo en que se ha constituido el proceso electoral en Chiapas, lleva a dejar en la orfandad a muchos políticos que se veían en la boleta electoral en cargos como una senaduría para EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, en caso de no ser candidato a gobernador; otra para FERNANDO CASTELLANOS –que se siente montado ya en el escaño—y el WILLY OCHOA, cuya pretensión de la “Silla del Tucán” estaba prevista desde el 2015 y ahora puede ser candidato y alcalde de Tuxtla Gutiérrez.

Pero veremos el final de esta carrera donde los mejores “cuacos” se están quedando en el carril de salida. Mientras tanto, ni con la bola de cristal de los oraculeros del café, podemos decir quien va y quien se queda. Todo es especulación de los ciudadanos y los periodistas, que solo lleva a mayor confusión…

Comentarios al margen

¿Y LOS DEMÁS VERDES DONDE ESTÁN?.- Yo solo pregunto, porque se me hace raro que solo unos cuantos Verdes Ecologistas estén siguiendo el movimiento que encabeza EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR “en el rescate a la dignidad de los chiapanecos”. ¿Dónde está SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD?. Respuesta: gozando de las mieles del poder como delegada de PROSPERA y diputada federal con licencia. Igual, los diputado verdes, LUIS IGNACIO AVENDAÑO BERMÚDEZ que pidió licencia para asumir la delegación de SEDESOL y EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ, que solicitó licencia para recibir el nombramiento de director general del Instituto de Infraestructura Educativa de Chiapas, que hace una semana dejó para –supuestamente—ser el dirigente del PVEM en Chiapas, en sustitución de RAMÍREZ AGUILAR.

Los mencionados: SASIL y LUIS IGNACIO, están en su burbuja de confort manejando millones de pesos y padrones de beneficiarios, que serán utilizados en la elección de este 2018, por lo que fueron estratégicamente colocados en esas posiciones, como lo hizo en el 2015, EDUARDO ZENTENO desde la delegación de SEDESOL.

Entiendo que los diputados federal no apoyen la lucha de RAMÍREZ AGUILAR, como EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, “que no tiene vela en el entierro” y por eso está ausente de lo que haga su otrora dirigente del partido; lo mismo el “Caballo Loco”, LEONARDO RAFAEL GUIRAO AGUILAR, diputado por el distrito I de Palenque; ENRIQUE ZAMORA MORLET del distrito de Tapachula, que no aparece ni siquiera en su distrito y ALBERTO COUTELOC BUENTELLO, a quien en Chiapas ni siquiera lo conocen.

Eso da la sensación de que EDUARDO RAMÍREZ está solo en el “Movimiento por la Dignidad de Chiapas”, pues ni su “cunca”, LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR lo secunda, pues está más ocupado en que se le conceda la senaduría que en gobernar al municipio de Tuxtla Gutiérrez. Para más, los priístas, JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ AGUILAR, director general del Colegio de Bachilleres y la diputada PATRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ, se han unido a las marchas y al repudio de la imposición de ROBERTO ALBORES GLEASON. Quedamos pendientes…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…