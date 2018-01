El secreto de la sirena de Starbucks

Sus ojos tienen una cálida confianza. Su cabello se ondula como una ola del mar que se desliza provocativamente sobre sus pechos. Como el rostro de Starbucks desde 2011, el logotipo de la Sirena es atractivo por diseño, lo que lo invita a la tienda a tomar un café con leche o un pastel.

Su cara es tan perfecta, es su propio espejo, con los lados izquierdo y derecho copiados para coincidir como una prueba de Rorschach. Pero cuando el equipo global de branding en Lippincott la estaba mirando fijamente en una pared hace siete años, simplemente no trabajaba, y no sabían por qué. Ella no era hermosa; ella era increíblemente hermosa, un poco espeluznante, para ser honesto, te daba una sensación extraña en el estómago como si fuera un caparazón de una persona, como un extraterrestre o un robot que pretende ser un humano. “Como equipo, pensamos: ‘Hay algo que no funciona aquí, ¿qué es?’”, Relata la directora creativa global, Connie Birdsall. “Fue como, ‘Oh, tenemos que dar un paso atrás y volver a poner algo de esa humanidad. La imperfección fue importante para hacerla realmente exitosa como marca”. Específicamente, Lippincott se dio cuenta de que para parecer humano, la Sirena no podía ser simétrica, a pesar del hecho de que la simetría es la definición bien estudiada de la belleza humana. Ella tenía que ser asimétrica. ¿Puedes verlo ahora que sabes? Mire de cerca sus ojos. ¿Notan cómo su nariz se hunde más abajo a la derecha que a la izquierda? Esa fue la solución de unos pocos píxeles que hicieron funcionar a la sirena. “Al final, solo para la parte frontal del dibujo, hay una ligera asimetría en esto. Tiene un poco más de sombra en el lado derecho de la cara “, dice el socio de diseño Bogdan Geana. “Se sentía un poco más humano, y se sentía menos como una máscara perfectamente cortada”.

LOS ORÍGENES DE LA SIRENA

Por supuesto, Lippincott no dibujó la Sirena desde cero. Ella había estado presente desde la primera ubicación de Starbucks en 1971. La sirena de doble cola parece ser una referencia a un personaje medieval italiano que Starbucks ha reclamado como “nórdico”, pero en cualquier caso, las imágenes, nacidas de un libro marítimo , inspiró a sus fundadores a hacer de ella el logotipo de la cafetería de Seattle.

El logo que estaban rediseñando en 2011 fue lo que Birdsall apodó amorosamente “la rosquilla”, y representaba una marca de Starbucks mucho más madura que ya había interrumpido la cultura del café como lo conocíamos.

La rosquilla tenía todo tipo de problemas. En Estados Unidos, El logotipo de Starbucks fue el sello de ubicuidad para la misma cafetería en cada esquina.

¿Reconocible? Por supuesto. Pero estaba tan limitado dentro de su propio círculo que la marca tuvo que ser presentada de una manera estricta, con un logotipo que dijera exactamente lo que un consumidor podría estar cansado de ver, “Starbucks Coffee [signo]”.

Al mismo tiempo, Starbucks tenía ambiciones más allá de vender café. Quería vender más alimentos para el desayuno (un año más tarde, compraría la panadería La Boulange por $ 100 millones), y tal vez incluso vender vino a los visitantes por la noche. También quería vender más productos en un supermercado, y necesitaba una herramienta que no fuera el letrero de su cafetería para hacerlo. En el exterior, el logo era igualmente problemático. Alrededor había un anillo que decía “Café de Starbucks”, y esa forma atraía tanto tu mirada que ni siquiera podías ver la sirena de xilografía en el interior. Ese círculo era tan prominente que atrajo su atención por encima de todos los demás elementos, lo que permitió a las cafeterías improvisadas cambiar pequeños trozos del logotipo para engañar a los consumidores nuevos en la marca. “¿Cómo sabías si estabas en el verdadero Starbucks en China?”, Pregunta Birdsall. “En todo el mundo, se conseguía que la gente escribiera” estrellas y dólares “y colocaba un ciervo en el medio. El diseño fue muy replicable, y fue difícil de controlar porque te engañaba el ojo “. Juntos, el equipo de diseño interno de Starbucks y Lippincott desarrollaron un nuevo enfoque: romper la sirena fuera de su círculo. Hazla la cara de la compañía. Vuelva a colorearla de negro a verde de Starbucks. Y con todo el valor de marca en su lugar, simplemente elimine las palabras “Starbucks” y “café” por completo. Palabras que fueron innecesarias.

ENCONTRANDO LA PERSONALIDAD DE LA SIRENA

Como un verdadero grabado en madera, literalmente tallado en madera y estampado, la sirena en el logotipo de la rosquilla era un poco difícil para una marca corporativa moderna. No estaba lista para su primer plano. Entonces Lippincott comenzó su cambio de imagen. “Miramos sus proporciones. La cabeza era demasiado ancha, el cuerpo se sentía demasiado achaparrado “, dice Geana. “Así que comenzamos a ajustar y revisar estas formas, hacerlas nítidas, diseñadas y geométricas”. Pero ahora que estaban definiendo mejor el dibujo, también tenían que definir mejor la sirena. Ella ahora existía con una resolución tan alta que realmente podías inspeccionar su personalidad. Entonces los diseñadores comenzaron a preguntarse quién debería ser la Sirena, porque esa Sirena sería literalmente la cara de Starbucks. “¿Es ella más natural y acogedora? ¿Ella presenta confianza? ¿Se siente como una seductora? “, Recuerda Geana, señalando que ajustar sus características solo fracciones de una pulgada crearon cambios masivos en su personalidad.

Al final, decidimos que darle una calidad mítica, misteriosa y atractiva era algo que queríamos conservar”. Después de que el equipo había agudizado cada detalle en la perfección del logotipo corporativo absoluto, Lippincott se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. “No queríamos que fuera perfecta, como Barbie u otras marcas con personajes”, dice Birdsall. Wendy es demasiado perfecta. [La sirena] es más mundana. Y no en el sentido negativo de “mundano”. Entonces los diseñadores reconsideraron su cambio de imagen. Añadieron algunos detalles más redondos, suavizando los bordes. Y finalmente reconocieron el problema central de la geometría: su propia simetría que define la belleza. “Tuvimos [las iteraciones] del todo, y todas puestas en una pared. Y todos estuvimos discutiendo, debatiendo y debatiendo “, dice Birdsall. Y fue entonces cuando el equipo se dio cuenta de que, a pesar de lo que todos hemos creído sobre el atractivo humano, a nadie le gustaba mirar una cara perfecta después de todo. “Fue un momento eureka”. (Fuente: LNN)