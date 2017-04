El PVEM quedó muy ‘verde’: Carlos Palomeque

El diputado federal del PAN, Carlos Alberto Palomeque Archila señaló que en Chiapas se encuentran con que trabajadores se han topado con que su liquidación está a la orden del día, sin ningún motivo.

“Todavía sigue esa oleada, sin ningún motivo y explicación por parte del gobierno del estado”; agregó que en la entidad también se viven algunos problemas fuertes en el municipio de comunidades netamente indígenas.

Asimismo denunció que en temas de salud se viven situaciones complicadas en el estado, en los hospitales los médicos están trabajando muy limitados en cuestión de medicamentos, y no se ha encontrado la forma de solventar esas necesidades.

El diputado panista señaló que en Chiapas existe una descomposición política, en el sentido de que a cualquiera se le ha ocurrido amanecer con una fundación y con ello empezar a generar expectativas de que son el bueno y el indicado.

“Eso es el punto clave del por qué el estado se encuentra en esa situación, no hay una Comisión Política, no hay un desarrollo político, no hay una atención a la problemática porque nadie quiere meter mano y quemarse con estos asuntos”.

Subrayó que el estado está peor, que antes, “en esa descomposición, creo que la expectativa del sueño verde en el estado se ha ahorcado el pajarraco, y que lo lleva a un escenario muy difícil, nos encajona a nosotros los ciudadanos, en una situación de desesperanza, de desencanto y por supuesto de mucha preocupación”.

Apuntó que el partido quedó “muy verde” en el ámbito de gobierno, por lo que lo ven difícil en materia electoral. Subrayó que lo que falló fue la experiencia, la política y la atención social.