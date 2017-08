El cacao real brilló a nivel internacional

Tapachula.- Por segunda ocasión, el cacao real del Soconusco se posiciona como una de las semillas de mayor calidad en el mundo, al ganar la medalla de plata en el concurso internacional efectuado en los Estados Unidos, donde participaron países productores de América y Europa.

El presidente de la sociedad cooperativa productores agroecológicos del Soconusco, David Casimiro Gutiérrez afirmó que los esfuerzos por mantener la producción del cacao fino de aroma han dado buenos resultados, ya que en los recientes años han obtenido reconocimientos que los colocan como los mejores en cuanto a calidad y sabor.

Dijo que en esta ocasión participaron con la tableta de chocolate de leche Ámbar, que contiene un 46 por ciento de cacao real del Soconusco de la Finca “El Paraíso”, con la que lograron la medalla de plata que otorga “International Chocolate Awards Americas and Asia Pacific Competition”, 2017.

Señaló que el haber logrado el segundo lugar les permite obtener su pase a la máxima competencia de la especialidad que se realizará en Octubre en el museo del chocolate de París, donde llegan los mejores chocolateros del mundo, plataforma que permitirá posicionarse a nivel mundial

Detalló que el cacao del Soconusco posee propiedades organolépticas únicas en el mundo, al ser el primer grano cultivado en el mundo, además de que son cultivados bajo la biodiversidad de la región, por ello se le conoce como ” cacao de la montaña”, factores que permiten ser una semilla fina en aroma.

“Este reconocimiento nos posiciona a nivel mundial, ya que no es el primero que obtenemos por lo que permite tener nuevos y mejores mercados para comercializar nuestros productos, lo que nos lleva de orgullo a los que conformamos el rancho el Paraíso” sostuvo.

El representante de los productores enfatizó que antes del 2005 el caco del Soconusco no era conocido en el mundo e incluso la zona no era considerada, pero a partir del 2007 se logró posicionar y por lo tanto la exportación de la semilla ha crecido ante la demanda de los principales mercados chocolateros.

Puntualizó que la situación para los cacaoteros no ha sido fácil, más cuando el Gobierno no entiende de las necesidades del productor, ya que a pesar de haber concursado a nivel mundial, no hay un incentivo para quien trata de conservar este cultivo autóctono. (Fuente: InterMEDIOS)