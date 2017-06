Ejidatarios desconocen a la diputada Olvera

Ejidatarios de Chicoasén negaron que la diputada María de Jesús Olvera Mejía sea su representante. Además, exigen trato directo con la CFE en la construcción del proyecto hidroeléctrico Chicoasén II.

Aseguran que no permitirán que la legisladora entre a la obra, porque ellos como ejidatarios tienen el derecho legal hasta que se de la expropiación.

En ningún momento le dimos facultad a María Olvera para que negocie a nombre de nosotros que seremos expropiados de nuestras tierras. Desconocemos todo acuerdo pactado con María Olvera quien no es bienvenida a Chicoasén, subrayaron.

Dijeron que en la mesa de atención seguirán trabajando con la CFE, pero no con Olvera.

Los paristas no serán los líderes, no lo vamos a permitir, no entienden que ya le hicieron mucho daño a la gente y a la obra, aseveran.

Anotaron que la gente de Olvera levanta el padrón en las comunidades, para que sean ellos los líderes del sindicato, pero en la zona de obra nosotros somos los afectados, por eso decimos que Olvera y su gente no entrarán a la obra.

Piden al gobernador Manuel Velasco Coello intervenga, que saquen a Olvera de Chicoasén II, puntualizó Bersaín Gutiérrez González, ejidatario de Chicoasén.