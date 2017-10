Diputada afirma que robaría si le bajan el sueldo

La diputada del PRI en el Congreso de Jalisco, María del Refugio Ruíz Moreno, dijo que si le bajaran el salario tendría que dedicarse a robar.

Durante una entrevista radiofónica, la legisladora expresó la necesidad de incrementar el salario a los policías para que mejoraran sus resultados en materia de seguridad pública, pero cuando le preguntaron si estaba dispuesta a que le redujeran el sueldo respondió que entonces tenía que dedicarse a robar.

“Si me lo bajo (el salario) entonces ya voy a tener que robar, porque entonces para poder viajar a todo mi distrito a mí no me dan ni un peso de gasolina”.

Jalisco tiene 39 diputados y cada uno percibe un sueldo de 110 mil 809.95 pesos y puede ejercer un presupuesto de hasta 17 millones 726 mil 374.82 pesos.

Posteriormente, la priista Ruíz Moreno fue entrevistada por un diario y dijo que la declaración había sido una broma e indicó que los ciudadanos piensan que los diputados ganamos mucho, pero la realidad no es así. (Con información de Radio Fórmula)