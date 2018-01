Desmienten candidatura de Orantes López

Tuxtla Gutiérrez.- Javier Ruiz Morales, coordinador operativo del grupo de trabajo del denominado “Por Chiapas al Frente” encabezado por el aspirante a candidato a gobernador, Rubén Velázquez López, desmintió la versión de que María Elena Orantes López encabezaría la candidatura del frente.

Esto luego de que medios nacionales aseguraron que María Elena Orantes López sería la candidata a la gubernatura de Chiapas por la coalición conformada por el PAN, PRD y MC,

Ruíz Morales indicó que la información que circuló en medios de comunicación y redes sociales fueron solamente especulaciones.

De mala manera y con muy poco profesionalismo lo hizo únicamente para llamar la atención: “Fue la misma persona que es señalada como candidata, es decir, María Elena Orantes. Como que se ha precipitado la señora Orantes en estar forzando a que su nombre aparezca”.

Sin embargo precisó que, hasta la llegada a Chiapas Dante Delgado Rannauro, coordinador de la Comisión Operativa Nacional, quien declarara que MC iría en coalición si María Elena Orantes era la candidata.

Por lo que calificó que estas declaraciones como fuera de lugar, pues la idea es elegir al candidato con más presencia en Chiapas, por lo cual se optó por las encuestas.

Lamentó que no se ha respetado las reglas del juego, de estar sino en silencio, no diciendo ese tipo de cosas que confunden a la opinión al decir yo soy el candidato del Frente: “El estado ya no quiere políticos del viejo cuño, elegidos por dedazo”.

“El equipo de Rubén Velázquez López, velará porque se respete la democracia y de no hacerse manifestará su desacuerdo”, agregó.

Será mediados de la próxima semana sabrán quien será el candidato por la coalición a voz de los equipos de trabajo de cada uno de los aspirantes.

Cabe recordar que es el 22 de enero es la fecha límite para registrar la coalición ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), por lo que para ese día ya deben tener un candidato.