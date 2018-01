Descarta técnico Cristante haber insultado a la grada

México.- El argentino Hernán Cristante, técnico del club de futbol Toluca, reconoció que su conducta al final del partido ante Atlas del pasado viernes fue inapropiada, pero descartó que la seña obscena que realizó haya sido hacia el público presente en el estadio Jalisco.

“Obviamente actué mal, me calenté mucho con el línea, la situación me sobrepasó, mi emoción me jugó una mala pasada y me expulsan, expulsado no tengo por qué insultar a nadie”, dijo.

Dejó en claro que “nunca me metí con la gente, estaba muy enca… con la gente de seguridad porque desde el primer tiempo estaban tirando monedas”.

“Cuando salgo, salgo muy caliente con él porque sí me pega un monedazo y le hago (la seña obscena) al chico de seguridad y le digo: para eso te pagan; pero, con la gente no me metí, nadie del equipo se mete con la gente, igual no actúe bien, no me estoy justificando, fue una falta de respeto mía”, admitió.

El estratega de Diablos Rojos explicó que, además del castigo de un partido de suspensión que le aplicó la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), debe tener un correctivo interno.

“Tengo que tener una sanción interna por parte de la directiva. Hay que echarnos la culpa, acá nadie puede escapar de las responsabilidades que uno tiene, uno quiere a la institución, se apasiona y se emociona pero, hay que controlar eso”, estableció.

Asimismo, lamentó que se habla más de su escuadra por los temas de indisciplina, en los casos del argentino Rubens Sambueza, del colombiano Luis Quiñones y de Ángel Reyna, que por su capacidad futbolística.

“Me causa la sensación de que ya no ven el futbol, el equipo ha ido mejorando, hace un año venía Rubens Sambueza acá y decían: el mismísimo Diablo en la bombonera ¿quién lo va a controlar? Luis Quiñones, Ángel Reyna, son jugadores que quieren jugar al futbol, acá los abstraen de todo eso que a veces contamina”, sentenció.