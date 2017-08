Denuncian conflicto de interés en adquisiciones

Rafael Castillejos Guízar, presidente del Club de Industriales de Chiapas hizo un llamado, por tercera ocasión, al presidente del Congreso del Estado, diputado Eduardo Ramírez Aguilar, para que no olvide corregir los errores de conflicto de interés y de violación constitucional que han señalado con oportunidad como organismo del sector privado en la Ley de Adquisiciones.

Dijo que desde inicios de mayo hicieron el señalamiento pero no han tenido respuesta, pese a que han estado solicitando inclusive una reunión. Por eso, han enviado un segundo oficio por alcance para darle seguimiento a la solicitud.

Señala que existe un conflicto de intereses, porque se privilegia a cuatro particulares en el Comité de Adquisiciones, en los procesos de adquisición al conflictuar intereses de alguien que no esté en ninguno de los grupos con los allegados de esos cuatro que representan; van a favorecer a sus amigos.

Dijo que esto ha sido un error que se ha cometido, inclusive por los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso local, que preside la diputada María Eugenia Pérez Fernández, donde se dictaminó el tema.

Indicó que en el Comité indebida, arbitraria e inconcebiblemente esos cuatro particulares son juez y parte, cuando los jueces sólo deben ser las entidades públicas; todos los particulares, por igual deben ser parte, sin distingos y sin condicionamientos que favorezca a un particular sobre otro particular, esto lo prohíbe la constitución. Además, es ilegal que sean son juez y a la vez parte ¿donde se ha visto eso aparte de Chiapas?

Cabe resaltar que ni todos los organismos empresariales juntos, que son más de 30, todos juntos no representan ni al dos por ciento de las unidades de producción. No hay además una verdadera representatividad, subrayó.

Sólo basta comparar con la ley federal de adquisiciones y se verán las arbitrariedades hechas en la ley de adquisiciones estatal, y en el conflicto de intereses reclamados se corrijan, porque los procesos de licitación deben ser abiertos, como se daba antes del sexenio pasado, donde participaba cualquier persona física o moral sin importar perteneciera o no a algún grupo. No existía ese favoritismo arbitrario para un particular sobre otro particular, es hasta vergonzoso que sean los propios quienes hagan lo contrario y perjudiquen a Chiapas.