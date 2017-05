Defensa Néstor Araujo deja de lado rumores de su futuro y se concentra en el “Tri”

México.- Más allá que su nombre suena para ser refuerzo del América para el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, el defensa Néstor Araujo descartó que sea un tema que lo distraiga, ya que está plenamente concentrado en trabajar con la Selección Mexicana de Futbol.

“La realidad es que tiene uno que vivir, pensar dónde estar, estoy concentrado en la selección, debo seguir haciendo mi mayor esfuerzo, ya de ahí lo demás que no sea de selección la realidad es que no me entra, estoy muy concentrado acá, ojalá se consigan los objetivos que tiene la Selección Mexicana”, dijo.

Manifestó que solo se ocupa en ganarse un sitio para defender los colores del “Tri”, ya sea en Copa Confederaciones Rusia 2017 o Copa Oro, aunque aceptó que la primera le permitiría mostrarse más para dar ese salto al futbol de Europa.

“Obvio sería un puente la Confederaciones, pero también está claro que estando en selección es ganancia, estoy muy contento en cualquiera de las dos competencias, obviamente en Confederaciones te enfrentas a grandes potencias sería un buen puente para mostrarme, pero vamos a trabajar y ojalá estemos en cualquiera de los dos”, apuntó.

Explicó que además no se distrae de lo que está por venir, ya que antes de pensar en lo que será la Confederaciones o la competencia de la CONCACAF, se enfoca en los juegos amistosos ante Croacia e Irlanda, pero principalmente en los encuentros del hexagonal final rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018 frente a Honduras y Estados Unidos.

“Creo que todos los partidos son muy importantes, sí es un gran torneo, pero estamos todos enfocados en los dos de eliminatoria, hay amistosos que serán útiles, la idea es sumar de seis para dar un paso muy importante al Mundial, ya después la Confederaciones será en su momento”, sentenció.