Deben analizarse todas las tarifas del transporte

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Los aumentos al precio de la gasolina y las refacciones vehiculares han mostrado un impacto en todas las modalidades del transporte público, por eso las autoridades deben analizar las tarifas de todo sector y no exclusivamente del transporte colectivo, declaró el presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas (Coestrach), Jorge Omar Vázquez Martínez.

Cabe recordar que recientemente se dio a conocer el aumento de 7 pesos al pasaje de colectivo, mismo que fue desmentido por la Secretaría del Transporte (ST) del estado de Chiapas, quien posteriormente dio a conocer que este tema será analizado en febrero de 2017 junto con el Comité Consultivo en materia de transporte y, consensado con quienes integran este sector.

“Pero no hay que perder de vista todas las modalidades, y eso también se lo solicitamos al secretario de Transporte, que no se olvide que no nada más es el transporte colectivo que presta el servicio público en el estado, sino que también existen otras modalidades; así que si va a ver una modificación de la tarifa, tendríamos que hablar de todas las modalidades, no exclusivamente en una sola”, dijo el líder transportista.

Respecto a la modalidad de taxi, Vázquez Martínez, reveló que lleva más de 30 años sin que las tarifas sean modificadas, lo que ha provocado que no exista una regulación en los precios actuales y por ende, el incremento de la competencia desleal.

“En el taxi todo mundo cobra lo que quiere, porque no existe una regulación, porque fue la regulación de las tarifas se hicieron hace 30 años; entonces, esa es una muestra clara de que la autoridad del transporte debe analizar a todo el sector; esta la modalidad de taxi, colectivo, de carga, volqueteros, por mencionar algunos”, agregó.

En un comunicado, la Secretaría de Transportes del estado reiteró que hasta hoy no se ha autorizado el incremento a ninguna tarifa, sin embargo, adelantó que se prevé un incremento tentativo de 50 centavos para el transporte colectivo con el fin de “no afectar a la familia chiapaneca y ayudar a los transportistas del estado. En tanto, el gobierno de Chiapas mantendrá una mesa permanente de diálogo”.