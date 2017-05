¿Cumple gobierno con trabajadoras de salud?

Índice

Por Ruperto Portela Alvarado.

¿Cumple gobierno con trabajadoras de salud?

El conflicto de las nueve enfermeras del Hospital “Rafael Pascacio Gamboa” que volvieron a su huelga de hambre y los catorce despedidos desde el 13 de marzo de este 2017, que supuestamente ya fueron reinstalados e integrados a la nómina, lleva a la duda, a la confusión y a la pregunta de “quien dice la verdad o tiene la razón”, porque el Gobierno del Estado a través de su Secretario General de Gobierno, JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, asegura que ya cumplió con la minuta firmada el 12 de abril.

Las nueve enfermeras se pusieron en huelga de hambre por primera vez el 3 de abril y se levantaron ante acuerdos y firma de la correspondiente minuta el día 12 de ese mismo mes. Y resulta que el pasado 2 de mayo volvió la manifestación de huelga de hambre ante su dicho de que “el gobierno miente y no cumplió con lo pactado” y ya llevan 14 días en ayuno.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA refiere en conferencia de prensa celebrada el pasado 12 de mayo que: “el gobierno cumple con el pedimento de las enfermeras”. Fue claro y preciso quien es responsable de la política interna del Estado al decir que “se ha cumplido la palabra y los compromisos” y apunta, “no sé por qué las enfermeras se mantienen en huelga de hambre, exponiendo sus vidas”.

En dicha conferencia de prensa GÓMEZ ARANDA dio a conocer que “ya se cumplieron los puntos de reinstalaron a las enfermeras en sus centros de trabajo y demás trabajadores de la Secretaría de Salud, integrados a las nóminas de pago; el abastecimiento permanente de medicamentos y material de curación al hospital regional Rafael Pascacio Gamboa; pago de prestaciones laborales con un programa integral que se suma a los esfuerzos que el Gobierno del Estado realiza para regularizar su situación en forma programada”.

Habló de un pago de 52 millones de pesos al Fondo de la Vivienda (FOVISTE) de un adeudo de 82 millones que señalan los demandantes y, 480 millones al Servicio de Ahorro para el Retiro (SAR). Pero el vocero de las enfermeras en huelga de hambre, LÍMBANO DOMÍNGUEZ revira: “el gobierno solo ha cumplido el 20 por ciento de los acuerdos. Tiene pendiente el pago de 200 millones de pesos a aseguradoras y financieras y la solución de los 720 millones de pesos desviados del sector salud por anteriores administraciones estatales”.

El Secretario General de Gobierno, JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, junto con el Secretario de Hacienda, HUMBERTO PEDRERO MORENO y el Secretario de Salud, FRANCISCO ORTEGA FARRERA, insisten: “el gobierno cumplió su palabra”, mientras que las enfermeras y el grupo disidente declara que no se han cumplido sus peticiones. Una que no estaban en la negociación era la renuncia del director y administrador del hospital Rafael Pascacio Gamboa que el gobierno concedió “para abonar a la solución del conflicto”, pero que inmediatamente incluyeron la renuncia del Secretario de Salud como pretexto para seguir en su manifestación.

Algo no queda claro en las declaraciones de un lado y otro; aquí empiezan las dudas, las preguntas y la confusión, porque nadie sabe quién tiene la razón, porque nadie sabe quién dice la verdad. Pero mientras tanto, se informa del estado delicado de las enfermeras en huelga de hambre. MARÍA CIELO GRAMAJO CUNDAPÍ, GABRIELA MAYANÍN LÓPEZ CRUZ, y NELLY IVONNE CASTILLO ESCOBAR “presentan delicados cuadros clínicos; hinchazón de vasos sanguíneos en las piernas, mareo y calambres permanentes por falta de nutrientes”.

Por su parte, KARLA GLORIA SEVILLA CULEBRO, VERÓNICA ZENTENO PÉREZ, CLAUDIA LISETH MARTÍNEZ CAMACHO, ROSY EREYDA PÉREZ LÁZARO, EMMA ESCOBAR LÓPEZ y ELIZABETH HERNÁNDEZ PEREIRA (esta última integrante de la sociedad civil), “padecen cefalea, diarreas y creciente debilidad”. Luego entonces, ¿dónde está el meollo del problema; cual es el fondo del conflicto y los intereses de este movimiento?. Lo demás ya lo sabemos por la corrupción institucional que se fraguó en la Secretaría de Salud desde el gobierno de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO y su testaferro secretario, JAMES GÓMEZ MONTES, más los subsecuentes que contribuyeron al desastre económico del sector salud en Chiapas…

Campañas millonarias anticipadas

La verdad que no se puede con la indiada, diría HERNÁN CORTÉS. “Están viendo la tormenta y no se hincan”, como dijo mi madre doña GREGORIA ALVARADO. El pueblo está empobrecido (76.4% de chiapanecos en pobreza y pobreza extrema), “el gobierno no tiene dinero” y los políticos ambiciosos gastan millonarias sumas de pesos en sus promociones con miras a obtener un cargo de representación popular, especialmente la gubernatura del Estado.

Estamos a cuatro meses y medio de que inicie el proceso electoral 2017-2018 en el mes de octubre y ya las campañas están muy adelantadas por “caballos desbocados que pretenden inscribirse en el Gran Derby Chiapas 2018”. ¡Vaya!, desde que empezó este gobierno verde, se aparecieron los “pretendientes” a un puesto de elección popular haciendo precampañas muy adelantadas, emulando a VICENTE FOX QUESADA que lanzó su proselitismo cinco años antes y a MANUEL VELASCO COELLO quien nunca ha dejado de hacer campaña desde el 2001.

Pasó a la historia la frase: “el que se mueve no sale en la foto”, de don FIDEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ. Ahora todos se mueven y hacen todo lo posible por estar en la foto y en las boletas electorales. Pero, ¿cuánto le cuesta al erario estatal estas manifestaciones y alegorías a que convocan los “susodichos” que quieren la gubernatura o de perdis una senaduría, diputación federal, diputado local o alcalde?. Seguramente que millones de pesos.

Por ejemplo, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR celebró su “Informe Legislativo” en no menos de seis regiones del Estado de Chiapas con llenos y rellenos de acarrados y escenarios de primer nivel. Se movió por casi todos los municipios promoviendo los foros para la Reforma Integral de la Constitución Local y ha aprovechado fechas claves como el “Día del Niño” y “Día de la Madre” para convocar a concentraciones que “no cuestan un peso”.

Los gastos millonarios y discrecionales que se hacen en política electoral y futurista, no tienen importancia ante la pobreza y pobreza extrema que se vive en Chiapas y el grito plañidero del gobierno verde –que no madura—de que “no hay dinero”. Ahí está el caso del “millonario” aspirante a la gubernatura, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, quien celebró más de tres veces su “Informe Legislativo”, cuando no lo hizo en los cuatro años anteriores de su cargo como senador.

ZOÉ ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO, el senador “parchado” que no estuvo en las boletas de las elecciones del 2012 y que hizo campaña solo trece días, fue más austero en su “Informe Legislativo” celebrado en el patio del Museo de la Ciudad (Avenida Central y 2ª Sur de Tuxtla Gutiérrez), pero aun así, tuvo sus gastos a pesar de que es “un marro” para deshacerse del dinero. También ese evento tuvo tufo de destape que le hizo MIGUEL BARBOSA, DANTE DELGADO y el coordinador nacional del PT que lo pusieron en la antesala de la gubernatura.

Lo del dispendio del Senador ROBERTO ALBORES GLEASON no tuvo progenitora al contratar (¿o fue prestado?) el estadio Víctor Manuel Reyna para llevar a 50 mil aplaudidor@s, que solo llegaron la mitad, más el pago de renta de acarreados, logística y mucha gente operando a su favor. Solo que el gasto millonario –dicen que fueron 21.5 millones de pesos—no dio los frutos esperados y por el contrario resultó “atropellado por un ferrocarril” que de alguna manera lo puede dejar fuera de los rieles que llevan a la gubernatura en el 2018.

Yo no he visto –y creo que no tiene pretexto ni lo necesita—que JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS se desespere y gaste tanto dinero en su promoción. El JOSEAN va despacito y esperando que pase el tren para subirse. Por lo pronto tiene el escaparate de la Secretaría del Campo para hacer presencia que el mismo Gobernador MANUEL VELASCO COELLO le permite y hasta lo invita a sus giras de trabajo. Habría que ver si en este caso de JOSÉ ANTONIO hay gastos y en qué medida.

El que sí no respeta parangones de “gasto-inversión” para su promoción política es el “Farandulero” –otra vez dirigente del partido oficial Mover a Chiapas, dos veces director general del ICATECH—ENOC HERNÁNDEZ CRUZ, quien con la venia del Gobernador MANUEL VELASCO COELLO, recorre los 122 municipios del Estado con dinero y presupuesto que nadie sabe de dónde provienen, ni le han exigido comprobar.

ENOC HERNÁNDEZ CRUZ, es proclive a los aplausos, a las reuniones, los desayunos con los periodistas a los que celebró por todas la entidad desde junio hasta noviembre del año pasado; y ya viene otra vez el pretexto. Gastos millonarios hizo con el partido Mover a Chiapas y la asociación “Yo quiero tener un millón de amigos” y el presupuesto del ICATECH para movilizar gentes para sus “aplausómetros”.

A partir de estos comentarios, tendría que ver el Consejero Presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Chiapas, OSWALDO CHACÓN ROJAS, de donde provienen esos recursos millonarios que gastan “a manos llenas” los políticos en su promoción y observar la violación a la Ley Electoral por esas campañas anticipadas; si no, también el IEPC en su conjunto, es cómplice del derroche que el mismo Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, FELIPE ARIZMENDI ESQUIVEL, denuncia y exige un “alto al dispendio de campañas” y reclama “más dinero a obras e infraestructura y menos a campañas políticas”. Así o más claro…

Comentarios al margen

En el pináculo de mi vida, como la de mis amigos, las llamadas telefónicas casi siempre son para anunciarnos el deceso de un ser querido. Así el día 8 de mayo me habló mi compadre NACHÓ RAMÓN para informarme de la muerte de mi estimado amigo, RODOLFO SENERÍN, mejor conocido como “Fito el Naylon”. Ya sabrán del fallecimiento de mi hermano MARIO el 26 de enero de 2015 y de GABRIEL PORTELA ALVARADO el 9 de marzo de este año y antes, en el 2010 (4 de abril) mi hermano CECILIO, “Chilo Portela”. Apenas el domingo me avisaron que en esta capital chiapaneca se nos adelantó en el camino, el entrañable amigo, JULIO ALVARADO GUTIÉRREZ, el promotor del fútbol americano y magnifico coach. Descansen en paz. Una oración por sus eternos descansos…//Se acabó el mecate… Y ES TODO…