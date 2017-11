Crisis en Chiapas, heredada por Sabines: Josean

La crisis financiera que azota a Chiapas, heredada por la administración de Juan Sabines Guerrero, imposible de resolverse en seis años, dejará saldos muy graves a la siguiente administración.

Esta es una crisis que dejó el anterior gobierno, que genera el pago de la deuda de más de tres mil millones de pesos anuales y deja un desfase entre la estructura laboral y presupuestal para los servicios de salud y de educación que se estima superior en seis mil millones de pesos.

Simultáneamente hay una disminución en el crecimiento de las finanzas públicas mientras hay un incremento de los intereses sobre la deuda que, sin lugar a dudas, disminuyen el concepto de participaciones o por lo menos no crecen en el rango que se tenía previsto desde el año 2013 y que se esperaba pudieran mantenerse de manera sostenida y ascendente para todo este sexenio.

Independientemente de otros gravísimos rezagos, heredados por el gobierno de Sabines, sobresalen los de materia de corrupción de las estructuras organizativas, en el involucramiento y corrupción de las estructuras partidistas, en el demérito de la integración social de las organizaciones mismas de la sociedad civil.

Frente a ese escenario, José Antonio Aguilar Bodegas esboza que el reto es “generar el crecimiento económico en Chiapas para satisfacer una vida digna a más de cinco millones y cuarto de habitantes y encontrar una generación de empleos que genere las 150 mil fuentes anuales, a fin de evitar el desplazamiento de la gente del campo chiapaneco y de la zona indígena a las zonas peninsulares y del norte del país y de Estados Unidos”.

“El reto es también cómo reactivar una economía que depende fundamentalmente de la actividad económica del sector agropecuario, que se extiende en más del 50 por ciento del territorio del Estado y que por otra parte influye también en prácticamente el 50 por ciento de la población de Chiapas”, acotó.

Pero el problema al que se afrontarán todos los políticos que busquen fórmulas para Chiapas es la falta de credibilidad de la sociedad en los partidos políticos.

– ¿Cómo rescatar esa credibilidad? ¿Qué hay que hacer para superar el desorden, ya que la gente no cree en la clase política?.

– Aguilar Bodegas responde sin rodeos: “Primeramente que los políticos que han confundido que la política es para servirse y no para servir a la población, dejen de hacerlo”.

“Es necesario que recompongan esa posición; que los partidos políticos se olviden de que efectivamente dominan las decisiones que se dan en el ámbito de las cámaras de diputados y senadores, que son los únicos que tienen una instancia de comunicación privilegiada con el órgano máximo de la Presidencia de la República y los gobiernos estatales y, por lo mismo, los acuerdos que entre ellos tomen se convierten en ley indiscutible en el país y en práctica absoluta de los principios y procedimientos que ellos establecen. Que se separen de ello y que los temas de concertación en las cámaras y los temas de diálogo y negociación con altas instancias de autoridad Federal y estatal y municipales sean en pro de programas, planteamientos y políticas públicas absolutamente beneficiosas para la población y que respondan de manera directa, exacta, precisa a las demandas que la población tiene”, enfatizó.

El político alerta: “De no hacerlo (los políticos) lo que hoy se ha denominado partidocracia, de un grupo político que detenta, que tiene el poder pero que ha dejado de tener la esencia del poder, que es la confianza de la sociedad, la seguirá perdiendo y llegaremos a un cambio abrupto, violento, de impacto general a un cambio revolucionario, por parte de la sociedad de estas formas de gobierno que tenemos hoy y que se basan en la representatividad para el ejercicio de la vida política y de las libertades políticas de los ciudadanos por la vía de los partidos políticos”.

– ¿Se necesita mano dura en Chiapas o un pacto social para poder poner orden?

– Se requiere un pacto social basado en la ley fundamentado en leyes que tal vez requieren de alguna adecuación y alguna revisión pero asimismo de una adecuación de los programas y la vinculación que el Estado tiene con la Federación porque muchos de los programas que se aplican en Chiapas, por parte de la Federación, aun cuando son muy generosos en recursos materiales no responden a la necesidad de Chiapas. Por lo general gran parte de ellos no se ejercen y los que se ejercen no se hacen de la manera más indicada.

– Dentro del actual escenario político ¿Hay una guerra sucia en su contra o la siente así?

– No siento que sea una guerra sucia. Creo que hay una competencia y una expresión plural de opiniones, tanto a favor como en contra, con distintas visiones que hay respecto a las causas de mi participación en esta etapa en que lo estoy caminando hacia la sociedad para involucrarme, para estar con ella y reforzarme de sus puntos de vista, de sus necesidades, de sus planteamientos. Quienes piensan que lo estoy haciendo para ganarles espacios, tiempos, estructuras, tienen un temor infundado.

“Donde sí he recibido una guerra sucia es en el partido en el que he militado, el PRI. No es una cosa nueva, no es de estos 30 o más días que tengo de haber renunciado al cargo de secretario del Campo y estar caminando como un ciudadano libre por todo el Estado, sino viene de antes. He señalado y lo seguiré haciendo sobre las irregularidades jurídicas en que estuvo el Comité Directivo Estatal pasado y el actual y que pone en riesgo y le da una incertidumbre total a las candidaturas que se vayan a definir para el 2018.

– Has dicho que no serías comparsa de nadie. Amplíanos el concepto.

– No sería comparsa de ninguna fórmula, creo que las elecciones del 2018 van a ser un quiebre en la vida social de México y fundamentalmente de Chiapas porque la mitad de la sociedad no está de acuerdo con lo que está pasando y la otra mitad vive vinculada a la instancia gubernamental y quiere decir que es lo que se debe seguir haciendo y es la única vía para poder generar un futuro de certidumbre a México, respondió.

Aguilar Bodegas dijo que el 2018 va a ser un proceso electoral muy candente en toda la república. “Llegamos a una disputa muy polarizada en la que están en entredicho sistemas, modelos de aplicación de desarrollo económico y sistemas de gobierno donde se pone en duda si la propia Constitución de una república democrática, federalista es el camino adecuado o tenemos que recurrir a un gobierno de coalición en la cual las fuerzas políticas después de un proceso de votación tuvieran que estar sujetas también a un gran reto para integrar una fuerza que legislativamente le otorgue el respaldo al ejercicio del ejecutivo y a la conformación del marco legal que el desarrollo de la república y el estado deben necesitar.

Será por lo tanto una elección competida con temas a discutir muy profundos, con condiciones en la que seguramente habrán descalificaciones previas, durante el proceso, donde será cuestionado si la actitud de las autoridades electorales van a actuar con imparcialidad, con el celo necesario para no permitir que nadie rompa las reglas de igualdad, de equidad, y de certeza que son las que rigen un proceso electoral y que también los partidos políticos y la población será una elección en la que tendremos que entender que debe prevalecer la propuesta, la participación en la organización, en la estructura y no que deba prevalecer en un momento dado la simple posición en la que los beneficios económicos sean los más importantes y el todo por defender y atender.

– Han intentado decir que estas peleado con el gobernador Manuel Velasco Coello o que lo estás atacando. ¿Qué hay de cierto en ello?

– Para el gobernador únicamente tengo un profundo respeto, cariño y gratitud y tengo con él una relación impregnada con esos valores. A mi nada me podría hacer cambiar eso y espero que el siempre dentro y fuera del poder me siga dando la oportunidad de mantener ese vínculo estrecho de amistad y de cariño sincero.