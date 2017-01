Crisis constitucional y social

Crisis constitucional y social

Por Fernando Hinterholzer Diestel

La profunda crisis institucional y la extendida inconformidad social que revelan las reacciones por el aumento al precio de los combustibles son realidades que no se gestaron en un fin de semana, sino que llevan décadas fermentándose. Decir esto no es retirar responsabilidades al actual gobierno federal –que las tiene, y muchas– sino dimensionar la naturaleza de los hechos que estamos viviendo.

México ha tenido un larguísimo fin de régimen. El sistema político que se impuso una vez terminadas las hostilidades de la Revolución lleva al menos veinte años de agonía, pero no ha acabado de morir. El problema es que la carcomida estructura del régimen presidencialista sigue en pie, aunque se le haya modificado varias veces la fachada, y la ideología que le daba legitimidad –el nacionalismo revolucionario– ha seguido pasando de generación en generación.

Como se había vaticinado, el año 2017 ha comenzado con grandes retos para nuestro país. La pésima política de comunicación social del gobierno federal jamás explicó los alcances y consecuencias del inicio del programa de liberación de precios de los hidrocarburos y tampoco ha sido capaz de ofrecer información ni alternativas a la población para soportar las alzas de precios.

La respuesta del gobierno y de la clase política ante la crisis fiscal del Estado y el malestar por el gasolinazo refleja el desconcierto de las élites y su astringente incomunicación con la sociedad, que en otros países ha derivado en cambios imprevisibles y hechos inéditos contra el statu quo. La interrogación es el sino del inicio del año y augurio del futuro próximo por la falta de mapas mentales para proponer nuevas rutas de navegación ante los cambios en el mundo, que no se reducen a ser más o menos pesimistas. Apenas van unos días de 2017 y parecieran trascurridos meses de zozobra.

Pobre pueblo mexicano si no es capaz de convertir la ira colectiva en un movimiento activo de protesta digna con objetivos claros y reivindicaciones conseguidas. La irritación colectiva de los mexicanos del día de hoy no se debe al incremento en los precios de los combustibles, aunque bien bastaría con el criminal incremento para derribar Palacio Nacional: los mexicanos estamos resentidos porque, una vez más, nos vieron la cara. Nos engañaron cuando nos convocaron al desarrollo estabilizador. Era mentira lo de la marcha hacia el mar como lo fue también lo de la transformación moral de la sociedad.

Volvieron a mentir con la Reforma Energética, la madre de todas las reformas. Con ella iba a morir de inanición la corrupción de su sindicato y su gerencia para convertir a Pemex en una empresa moderna y eficiente. Nos mintieron cuando nos dijeron que no habría más gasolinazos, que el de noviembre del año pasado era el último. Lo peor es que nos mienten hoy, acusándonos de no entender que debemos sacrificarnos para que ellos, los que nos gobiernan, puedan presumir de las mismas gloriosas cifras sobre el triunfo de la macroeconomía mexicana, las mismas gloriosas cifras que hemos escuchado año con año desde hace veinte.

La gente está furiosa porque a nadie le gusta que nos suban el precio de las cosas, pero sobre todo por la enanez política que ha mostrado el gobierno o, mejor dicho, los gobernantes en general ante la difícil situación económica que, desde los primeros días del año, el pueblo está enfrentando. Con el dólar en máximos históricos, a más de 22 pesos, y ante el aumento del precio de los combustibles, el mensaje del gobierno ha sido en resumen: No hay de otra, y háganle como puedan. ¿Qué es lo que esperan los ciudadanos de sus dirigentes en situaciones de crisis? Liderazgo, dirección, arrojo, congruencia y compromiso. La percepción, sin embargo, es que mientras el barco está a la deriva, los oficiales están en pleno festín terminando con las viandas antes del hundimiento.

El Presidente de la República y su equipo son quienes tienen la principal responsabilidad y sin duda han cometido un sinnúmero de equivocaciones, pero también hay un Congreso que aun cuando ha cumplido en términos de aprobar las reformas que se necesitaban desde hace al menos 20 años, se ha quedado corto en el ejercicio de sus funciones de control al Ejecutivo y, sobre todo, en su obligación de representación popular. Hay un abismo entre legisladores y ciudadanos que urge cerrar porque es la misma democracia la que está en juego.

Queda claro que quienes dirigen el campo económico desde el gobierno no saben o no pueden con el paquete y se les está saliendo de las manos aceleradamente, con las consecuencias que estamos viendo, y que toda la culpa es de la actual administración, sí es responsable de seguir con el mismo modelo económico, que sólo ha provocado mayor desigualdad y pobreza. El problema es que tienen un libro y es el único que leen, a pesar de que en muchos países este libro ya es considerado obsoleto y se está demostrando que la famosa globalización no está resolviendo los problemas ingentes de millones de personas en el mundo y que, además, la tendencia es hacia el proteccionismo y el desarrollo local.

ES CUANTO