Crean cuentas falsas de políticos y dependencias

En los últimos días, sobre todo en la red social Facebook, se ha detectado la creación de cuentas falsas y páginas, mejor conocidas como FanPage, que supuestamente pertenecen a políticos y funcionarios de primer y segundo nivel, así como a dependencias del Gobierno del estado de Chiapas y delegaciones federales en la entidad.

Desafortunadamente en México la procuración de justicia en materia cibernética aún carece de efectividad, además de que en esta red social, que es la más usada por los chiapanecos, cualquier persona con la generación de un correo electrónico puede crear una cuenta falsa o una página.

Es importante mencionar que en Facebook tan sólo con ingresar unos datos puede tener una cuenta, misma que podría o no ser verdadera, sin embargo esta red social no tiene la facultad para verificar que los datos sean verdaderos y no se esté robando identidad, como lo que está sucediendo actualmente en el estado de Chiapas.

Basta saber que las cuentas y páginas creadas son falsas cuando las mismas tienen publicaciones inverosímiles o que simplemente no van de acuerdo a los ideales o intereses de los políticos y funcionarios, ya sean federales, estatales o municipales.

Pero actualmente la creación de páginas, las denominadas FanPage, es lo más fácil, ya que tan sólo con integrar algunos datos cualquiera puede tener este producto de esta red social, dedicado a realizar publicaciones, medir sus alcances, pero mayormente porque la diferencia entre una cuenta y una página es que la segunda es más difícil de desaparecer, bloquear o desvirtuar.

En Chiapas se viene dando este fenómeno y aunque no se sabe quién está cometiendo este acto, no puede decirse a cabalidad que se está cometiendo un delito, debido a que no es robo de identidad a ciencia cierta, ya que a que la comprobación de la misma en Facebook dista mucho de los estándares para tipificación de un ilícito.

Hasta la fecha se sabe que los funcionarios que han sido objeto de cuentas falsas son el titular de la Secretaría de Salud (SS) del estado, Francisco Ortega Farrera, el diputado federal por Chiapas, Emilio Salazar Farías, el ex candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo, así como algunas dependencias, entre las que destacan la coordinación de Prospera, entre otras.