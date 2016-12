“Con Muñoz se afianza el objetivo”: Sergio Bueno

Toluca, Edo. Mex.- Jaguares de Chiapas mantienen las labores de pretemporada en suelo mexiquense y luego de darse a conocer que el cancerbero mexicano Moisés Muñoz llegará al equipo del sureste mexicano el técnico felino Sergio Bueno, aseguró que dicha incorporación será de importancia para cumplir la meta de la salvación.

“Pensar en la llegada de un jugador importante de esta liga tan competitiva, a un club como el nuestro, que ya ha contado con otros jugadores de esa talla, ha habido un sinfín de hombres importantes en Chiapas y la llegada de Muñoz afianza la versión que pretendemos hacer una gran campaña y por eso llegan elementos de gran calidad”, mencionó.

En ese sentido, el estratega indicó que espera que Moisés Muñoz demuestre lo que ha dado a lo largo de su carrera, pues se ha caracterizado por ser un jugador comprometido, situación que lo ha llevado lejos.

“Esperamos lo que ha dado siempre, es un profesional, un ganador; lo conozco desde que lo dirigí en Morelia, nos conocemos perfectamente, él también ha tenido un pasaje relevante en América y Atlante, ha sido seleccionado nacional, vive un gran momento aún con su edad pero así parece ser en la posición de arquero, entre más años tengan lucen mejor”, afirmó.

Además, el técnico indicó que tener hombres con tales características es importante para tener cubiertas no solo la portería, sino que todas las posiciones, ya que “lo importante es que acercamos gente relevante en todos los puestos, el aporte de todos sin duda será acorde a las circunstancias que está viviendo el equipo que está necesitado de triunfos”.

Por lo pronto, se espera que Moisés Muñoz, al igual que el resto de refuerzos que están por concretarse, lleguen en días próximos al campamento felino en Toluca, Estado de México, sin embargo, Sergio Bueno prefiere guardarse los nombres del resto de los elementos que podrían llegar al conjunto del sureste mexicano.

“Soy cuidadoso de esa parte, no me gusta adelantarme a los tiempos, me gusta que esté firmado, pero aun llegando a México los jugadores ocurren contratiempos, así pasó con (Óscar) Vílchez que lo vimos por vídeos, lo pedimos para probarlo y desgraciadamente este muchacho no superó esa instancia y se regresó a su país; son temas duros pero también sabemos lo que nos estamos jugando y necesitamos a jugadores con buen estado físico, futbolístico y mental que aporten inmediatamente, sin pensar que es un club rehabilitador como lo necesitaba él”.

En lo que refiere al inicio postergado del torneo para Jaguares, el timonel comentó que además de apoyarse entre instituciones, esta decisión fue adecuada para dar mayor conformación al equipo.

“Por las circunstancias tomamos con agrado la decisión de posponer el primer partido (contra América) porque esperamos arribo de jugadores y con eso contamos con más tiempo para ponerlos en forma y coordinarlos con el plantel, por otro lado también hay un rival que apenas jugó y requieren un periodo de descanso y se trata de cooperar en algunos momentos, aunque esto implica que también se volverá pesado por la fecha que está programado, porque será entre dos juegos con rivales directos del descenso como Veracruz y Morelia”, sentenció.

El cuadro chiapaneco mantiene sus trabajos en Toluca, donde permanecerá cerca de un mes completo, pues las condiciones del mismo calendario permiten tener la cercanía del campamento con los primeros juegos del Clausura 2017.

“Visitamos a Pachuca y a Toluca, además en medio tenemos el arranque de Copa contra la UAEM, así que nos vamos a familiarizar con estas tierras, nos vamos a pasar una buena parte de enero para aclimatarnos lo mejor posible. Pensamos que vamos a quedar estructurados de tal forma que vamos a afrontar estos compromisos pensando en revertir esta problemática y teniendo expectativas importantes para hacer una gran temporada que nos permita estar en lugares de relevancia en el campeonato, esa es la expectativa”, culminó.