Con hambre y frío viven desplazados de Chenalhó

San Cristóbal de Las Casas.- Indígenas tzotziles del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, se encuentran viviendo en condiciones precarias al cumplirse un año y medio de su desplazamiento.

Lo han perdido todo, se quedaron sin nada y sólo les queda su dignidad, dice don Mario Hernández Cruz. Son 249 personas entre los que se encuentra un centenar de niños, a ellos se han sumado más desplazados por la violencia que se vive en su comunidad.

Ahora estas humildes familias sobreviven hacinados en una improvisada casa de madera en San Cristóbal. No tienen alimentos, a veces comen a veces no, apenas y alcanza para todos alimentarse con una jícara de pozol.

Los niños y las mujeres han enfermado y no tienen médicos ni medicamentos y para el colmo de males, los medicamentos que les han dado las autoridades de salud, están caducados.

Don Rosendo Arias Gómez, manifestó “no tenemos nada, no tenemos alimentos, no tenemos totalmente nada, a veces nos da alimentos Protección Civil, pero a veces llega una vez al mes a veces y también mujeres y hombres están sufriendo mucho, hay mujeres embarazadas, hay niños enfermos, tienen muchas enfermedades. No hay condiciones de regresar a nuestras casas, a nuestra comunidad porque todavía sigue armada su gente de Rosa Pérez, porque siguen estando ahí en el ejido Puebla. La Secretaría de Gobierno, no quiere solucionar este problema”, exclama.

La salud de las familias desplazadas está en riesgo de continuar en estas condiciones. “Y también tenemos un poco de medicamentos pero está caducado y no hay enfermeros ni doctores que nos visitaban en el campamento de los desplazados. Ya nos abandonaron hace más de dos meses, por eso la gente está triste, está enferma y están preocupados. Están bajo amenaza de la gente de Rosa Pérez”.

Arias Gómez, indicó que lo perdieron todo con este desplazamiento del 26 de mayo del 2016. Perdieron sus casas, cultivos y animales de corral, perdieron la cosecha de café, maíz, frijol, y ahora están refugiados en un campamento esperando que el gobierno del estado de una respuesta a este desplazamiento.

Don Mario Hernández Cruz dice que los niños desplazados, alrededor de 100, son los que más están sufriendo “por la tristeza, por la enfermedad, hay poco espacio donde salir, ya ve que la gente de Rosa Pérez nos quiere agarrar para llevarnos al ejido Puebla, no hay espacios donde salir por esa razón están sufriendo los niños, el gobierno no quiere solucionar este problema”

Exigen retorno a su comunidad pero que sea en condiciones seguras y la reparación de daños. Asimismo, piden justicia por sus dos compañeros que perdieron la vida por este conflicto, la menor Adriana Méndez Gutiérrez y don Guadalupe Cruz Hernández.

Al campamento de desplazados se han sumado más personas a quienes no se les permite retornar, entre ellos se encuentran Manuel Arias Gómez y Anastasia Hermelinda Hernández. Hoy, los familias desplazadas exigen retorno al ejido Puebla, desafortunadamente, no hay fecha ni esperanza.