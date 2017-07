Con Eduardo Herrera, Rangers gana en penúltimo juego de pretemporada

Escocia.- Con el mexicano Eduardo Herrera en el once titular, el Rangers FC se impuso 2-1 a Watford en acciones de la Liga Premier escocesa de futbol, en lo que fue su antepenúltimo juego de la pretemporada, en el cual el cuadro del técnico portugués Pedro Caixinha se mostró bien en la cancha.

Caixinha consideró que su equipo se mostró bien en cada una de sus líneas para enfrentar con buenos dividendos la temporada 2017-2018 de la liga escocesa, donde espera tener un cuadro compacto y con el objetivo de rendir en cada una de las jornadas. Daniel Candeias y Martyn Waghorn fueron los anotadores del Rangers, en tanto Stefano Okaka marcó por Watford.

“Los muchachos están consiguiendo estar al punto y esta noche han hecho un buen trabajo. Han recibido bien las ideas para lo que se requiere. Fue una lástima que no pudimos concretar más cuando se tuvieron las oportunidades, pero me tienen contento”, expuso.

El timonel consideró que además de las ideas tácticas también se debe considerar el rival, “también debemos considerar al oponente que estamos enfrentando. A veces se puede jugar de la misma manera, pero otras no”.