Coletos amenazan con linchar a delincuentes

San Cristóbal de Las Casas.- En colonias, barrios y parajes pertenecientes a este municipio en los Altos de Chiapas, sus habitantes hartos de los robos advierten a los delincuentes que serán linchados, es decir, que harán justicia por propia mano.

Es así como recientemente han aparecido estas advertencias en lonas colocadas arriba de las casas de los colonos como la que se exhibe en la colonia Insurgentes y colonia del Valle, y con el mismo mensaje se observan otras más, en colonias y fraccionamientos de la zona Norte y zona Sur de San Cristóbal de las Casas.

“Coletos y vecinos Unidos: secuestradores, extorsionadores, violadores y rateros” se lincharán en esta zona”, indica uno de los carteles.

Doña Juliana Ruiz, habitante del Huitepec Vista Hermosa, manifestó “estamos hasta el tope de los robos, de la inseguridad, en la zona han robado hasta de día, los vecinos se quejan de tantos robos”.

Sin embargo, otras personas manifestaron que no están de acuerdo que los ladrones sean linchados, exigen el buen actuar de las autoridades, que garanticen la seguridad de la población.

“Lincharlos no es la solución porque sólo Dios puede hacer justicia, dijo Rita Gómez, quien a la vez reconoce que la situación es complicada porque por la corrupción a veces las autoridades se venden y no hay justicia, entonces no queda de otra que buscar justicia por propia mano, pero no es la solución.

Los dos últimos linchamientos en Chiapas, ocurrieron uno registrado en el municipio de Chiapilla, el pasado 24 de febrero del 2017, en donde sus habitantes quemaron vivos a tres hombres quienes presuntamente intentaron llevarse un auto, luego de rociarles gasolina.

El 22 de septiembre de 2015, en San Juan Chamula, una turba linchó a dos presuntos ladrones de autos. Y así como este caso se suman más en los Altos de Chiapas.