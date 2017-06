Coldplay lanza nueva canción “All I can think about is you”

Estados Unidos.- Coldplay reapareció con una nueva canción, “All I can think about is you”, la cual forma parte de su nueva producción “Kaleidoscope”, de la que ya se conoce su track list.

Con un ritmo trip-hop fusionado con rock y un poco de punk, este tema se construyó a partir de una línea de bajos, se informó en un comunicado.

“All I can think about is you” ya está disponible en todas las plataformas de descarga y streaming, además de que los fans pueden disfrutar del lyric video, el cual dirigió el artista I Saw John First.

El sencillo se desprende del EP “Kaleidoscope”, material que estará disponible el 14 de julio en formato digital y para el 4 de agosto, se podrá adquirir en CD y vinyl.

Producido por Rik Simpson, Daniel Green y Bill Rahko, la placa incluye una versión en vivo de “Something just like this” junto a The Chainsmokers, así como “Miracles” (Someone Special), que Coldplay interpreta junto a Big Sean.

El disco, que supone el hermano pequeño de “A head full of dreams” (2015), lo completan “A L I E N S” e “Hypnotised”, balada con la que dieron a conocer su nueva producción