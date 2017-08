Clausura SAT bares y negocio de pollos asados

Tapachula.- El restaurante Pollo Feroz y los centros botaneros El Rancho y Los Diablitos fueron clausurados por espacio de tres días por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes facturas electrónicas, o expedirlas.

A los tres establecimientos se les colocaron los sellos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como del SAT.

Se informó que en el caso de estos contribuyentes es la segunda ocasión que se les detecta esta irregularidad, por lo que al ser reincidentes en la conducta de no expedir y no entregar comprobantes fiscales, “el Código Fiscal de la Federación establece sanciones que van desde los 13 mil 570 a los 77 mil 580 y adicionalmente una clausura preventiva de tres días“.

El SAT, comunicó que practicó visitas para verificar la expedición de comprobantes fiscales de esta ciudad en las cuales se detectó que no estaban cumpliendo con la expedición de comprobantes fiscales por los ingresos que estos obtienen.