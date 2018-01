“Chicharito” Hernández es duda con West Ham para FA Cup

Inglaterra.- El delantero mexicano del West Ham, Javier “Chicharito” Hernández, podría perderse por enfermedad el partido del martes, en el que su equipo enfrentará al Shrewsbury Town de tercera división, encuentro de desempate por la tercera ronda de la FA Cup del futbol inglés.

Los “Hammers” no podrán contar con el delantero inglés Andy Carroll y Hernández es duda, pues se presentó al entrenamiento con gripa y el equipo decidió darle descanso de las prácticas previas al juego, por lo que la decisión de si tendrá actividad o no, será tomada momentos antes de que inicie el compromiso.

“Andy Carroll no está listo aún. Chicharito vino esta mañana y fue enviado a su casa y no sabemos si estará bien para el partido. Al parecer es gripa, pero no lo sabemos con certeza, mañana veremos cómo está”, declaró el asistente técnico, Alan Irvine para la página oficial del equipo.

“Chicharito”, quien acumula cuatro goles en la actual campaña, sigue peleando por un lugar en el cuadro titular del equipo dirigido por David Moyes, aunque reportes en Europa hablan de que el ariete mexicano saldría del conjunto londinense en este mercado invernal.