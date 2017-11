Chiapas, en la incertidumbre política

Por Ruperto Portela Alvarado

Chiapas, en la incertidumbre política

Dicen que cuando el niños es bonito, le salen muchos padres y como dice el tango: “cuando uno está en condición/ tiene amigos a granel/ pero si el destino es cruel/ y a un abismo nos tira/ vemos que todos es mentira/ y que no hay amigo fiel”. Pero en la variedad está el escoger y ahora al virtual candidato a la Presidencia de la República con el sello del PRI, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑAS, le han salido muchos amigos en este rancho amado…que quizá, ni conozca.

Resulta ahora que el papá de MEADE fue amigo del progenitor del “Diablito”, ROBERTO ALBORES GLEASON y que por sus ligas de amistad con el “Señor del Poder tras el trono”, LUIS VIDAGARAY CASO, el hijo de “Satanás” tiene asegurada la candidatura al gobierno de Chiapas. Bueno, eso se dijo siempre, máxime que el senador priísta y ex dirigente del PRI en Chiapas, fue compañero de curul con el ex Secretario de Hacienda y actual Secretario de Relaciones Exteriores en la cámara de diputados e integrantes de la Comisión de Hacienda.

ROBERTO ALBORES GLEASON pende de un alfiler su probable candidatura, pues no es el único que se confiere una cercana amistad con el “ya” candidato del PRI a la Presidencia de la República y menos en las condiciones como el propio MEADE llegó a ella como un externo del partido, que de la misma manera se puede decidir en Chiapas.

En esa ruta de la “amistad imprevista” con el “futuro” Presidente de México, PEPE MEADE –como le dicen sus amigos—anda también el senador “Cepillín” del Verde Ecologista, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO quien pregona que es “muy amigo” del ungido y que en una de esas es el candidato a la gubernatura de Chiapas y casi seguro heredero de la “Silla del Tucán” que ocupa todavía, MANUEL VELASCO COELLO.

Una incógnita es la inclusión del LAMBiscón en la próxima elección partiendo de que el Verde Ecologista amenaza con ir solo y con sus propios candidatos a la competencia del próximo año y que el amasiato entre las siglas del Tucán con el tricolor está en veremos. Lo más probable es que sí vayan juntos, por la posibilidad de que MEADE gane la presidencia; pero que MELGAR BRAVO no pinte de ningún color, también.

Solo JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS “no hace nido en el verano de MEADE” pues él pertenece a otra generación, otros tiempos políticos y otros grupos de poder. Y ni modos que el GÜERO VELASCO interceda en su favor porque “ni las manos le van a dejar meter”. En ese nuevo escenario, el ex Secretario del Campo, tiene que buscar otra alternativa para asegurar un espacio en la boleta electoral del 2018 con destino al gobierno de Chiapas.

En esa disyuntiva, JOSEAN está predestinado a ser candidato a Senador por el PRI-Verde o a gobernador por la “Alianza Ciudadana por Chiapas” del PAN, PRD y lo que queda del Movimiento Ciudadano. De esa manera, el GÜERO VELASCO le apostaría a todos los jugadores, con la amenaza de que tendría que impulsar el triunfo del presunto candidato que imponga el abanderado presidencial. La verdad que BODEGAS ya tiene mucho camino recorrido y es un buen producto para cualquier partido que lo postule.

En otro escenario, los aspirantes a la “Silla del Tucán” no han previsto la posibilidad de que el candidato al gobierno de Chiapas sea JAIME VALLS ESPONDA, un exponente de la política de bajo perfil, pero con todos los requisitos que requiere un candidato: buenas relaciones en el círculo del poder, donde se toman las decisiones; amigos de él, de su padre y de sus hermanos que se mueven en la política de primer nivel y, el dinero suficiente para sufragar una campaña. Lo demás sería el posicionamiento que para un partido no es difícil.

Y lo digo porque VALLS ESPONDA tiene cancha recorrida en el Estado desde que fue Secretario de Finanzas y Desarrollo Sustentable en el gobierno de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO, alcalde de Tuxtla Gutiérrez y rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, para saltar a la Secretaría General de la Asociación Nacional de Universidades, Institutos de Educación Superior (ANUIES), desde donde se codea con la crema y nata de la política, la cultura y el sector académico.

Es muy probable que en Chiapas se repita el proceso priísta por el que fue designado JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA en la persona de JAIME VALLS ESPONDA, de un candidato externo, sin militancia y sin compromisos partidistas hasta que sea nominado. Las cartas están sobre la mesa y mientras, siguen en la incertidumbre otros personajes como OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR y LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, que desde hace cuatro años, están apuntados en la lista de aspirantes a la gubernatura del Estado de Chiapas…

‘Vamos a ponerle Jorge a Tuxtla’

Soberana madriza llevó el aspirante a la candidatura independiente para la alcaldía de Tuxtla, JORGE LUIS MARTÍNEZ SALAZAR desde que desplegó sus lonas con el eslogan: “Vamos a Ponerle Jorge a Tuxtla”. A partir de entonces, se empieza a ver quién es el que quiere ser presidente municipal de la capital chiapaneca, originario de Simojovel.

Hace unas semanas, JORGE MARTÍNEZ, quien se presentó como un próspero empresario de la construcción y ahora restaurantero, nos invitó a los integrantes de la Asociación de Columnistas Chiapanecos a una conferencia de prensa y de por medio un desayuno en su restaurante “Don Porfirio”, donde se vio bastante miserable al ofrecernos una cucharada de huevo revuelto con chorizo y una embarrada de frijoles.

Inmediatamente que publiqué algunas de sus declaraciones y proyectos que consisten en “bajar recursos de la federación para programas productivos”, luz, agua, pavimentación de calles, entre otros, recibí una llamada para ilustrarme sobre quién es JORGE LUIS MARTÍNEZ SALAZAR. Confiando en mi fuente, transcribo algunos de los datos.

Yo le pregunté a JORGE si había trabajado alguna vez en el gobierno (federal, estatal o municipal), me contestó que NO. “Siempre me he dedicado a la construcción y ahora a restaurantero”. Pero me dice mi informante que en el gobierno del general ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, “nuestro personaje” salió huyendo de Chiapas por un fraude de casi 2 mil millones de pesos, que para ese tiempo se me hacen demasiados.

Verdad o mentira –que JORGE MARTÍNEZ habrá de desmentir, en su momento—es que tiene una relación financiera, política y familiar con el alcalde de Tuxtla, LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR con quien presuntamente comparte propiedad de una plaza comercial con cuatro locales en donde antes era el Hotel Maya Sol. Puede ser un infundio, pero mientras, se está involucrando al Presidente Municipal y otras personas relacionadas con él, como ANGEL y URIEL ESTRADA, que –me dicen–, este último fue secretario particular del fallecido ex diputado local, ÁNGEL CÓRDOVA TOLEDO.

Dejo el espacio para una réplica porque los señalamientos son severos y en la Viña del Señor, como todo puede suceder, también hay infundios que se deben aclarar…

Comentarios al margen

El pasado domingo 26 de noviembre recibí la noticia de la muerte de uno de mis maestros en la Facultad de Periodismo de la Universidad Veracruzana, IGNACIO OROPEZA LÓPEZ, quien además fue un gran amigo para todos los que tuvimos la oportunidad de convivir con él dentro y fuera del aula. Le llamábamos “NACHO OROPEZA” y platicábamos de todo y a veces de nada, pero muy amena la charla. Desde aquí mil recuerdos a mis maestros de la ahora Facultad de Ciencias de la Comunicación que ya cumplió 60 años de vida y de forjar periodistas de todos los géneros, tamaños y valía. A todos mis maestros y a mis compañeros y otros que no lo fueron pero que nos unimos por la misma “alma mater”, les mando un saludo y mis mejores deseos…

En unidad y organizados avanzamos

En días pasados se inauguró el tramo carretero Cojtomil Jetja el Diamante en la región Peña Limonar en conjunto con las autoridades ejidales y patronatos de camino y gracias a la organización se logró la pavimentación de los cinco tramos: Cojtomil Jetja El Diamante, San Juan Rómulo Calzada a San Quintín, Santa Martha Corozal a San Quintín, crucero Toniná a Monte Líbano y crucero Monte Líbano a San José.

En 23 regiones de la zona selva de Ocosingo, habitantes de la región agradecieron el apoyo incondicional del diputado federal EMILO SALAZAR FARÍAS, “por abrirnos las puertas ante el Congreso de la Unión para su gestión de los tramos que hoy en día están terminados y unos por concluirse. De igual manera agradecemos al diputado BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, presidente de la Comisión de Infraestructura por considerar nuestras peticiones. hoy aplaudimos el trabajo que ellos ejercen por el logro de nuestros tramos pavimentados. También cabe mencionar el apoyo incondicional del único regidor JESÚS ANTONIO CABRERA CASTELLANOS, que nos está apoyando en las diversas gestiones que estamos llevando acabo”.

Los habitantes de las 23 regiones de la zona selva de Ocosingo, dijeron que seguirán luchando para el beneficio de las regiones más marginadas de la cabecera municipal. Por su parte el diputado SALAZAR FARÍAS dijo sentirse muy contento por haberle dado la oportunidad de de servir, de conocer una necesidad que conlleva a solucionar y llevar a la practicidad a otras de manera colateral. Yo aquí como se los dije a mis amigos de Ocosingo, estoy para servirles, para lo que ellos me ordenen”…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…