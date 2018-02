Centro de Alto Rendimiento toma forma

La dignificación del deporte en Chiapas ha sido una prioridad en la actual administración, ya que ha sido una demanda añeja por parte de sus protagonistas, quienes han puesto el nombre de Chiapas y México en alto; y hoy, el Centro de Alto Rendimiento, es una realidad.

El secretario de la Juventud, Recreación y Deporte, Samuel León supervisó la primera etapa de las obras de modernización del Centro de Alto Rendimiento, que se edifica en los propios terrenos de la institución, en Tuxtla Gutiérrez y que vendrá a ratificar el compromiso con los deportistas chiapanecos; y que forma parte de la Cruzada Estatal para el Deporte que impulsa el gobernador Manuel Velasco Coello con recursos destinados del gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)

En presencia de los medios de comunicación y acompañado del director de Alto Rendimiento, Fermín Carrasco González; el Superintendente encargado de la obra, Víctor Manuel Malpica Solís y de Gerardo Guizar Ríos, responsable de infraestructura deportiva de la propia dependencia deportiva; el titular de la SJRyD supervisó el área donde se construye el edificio polifuncional que incluye un gimnasio de fuerza y luchas asociadas con una inversión en esta primera etapa de 50 millones de pesos.

De la misma manera, recorrió el óvalo de la pista de atletismo y campo que de seis carriles ahora su construcción será de ocho debidamente equipada tal como lo marca la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en ingles) y también recorrió las obras que se realizan en la pista de patinaje que constará de 200 metros oficiales cuando antes registraba una distancia con 250 metros, cumpliendo con los lineamientos de la Federación Mexicana de la especialidad.

Después de supervisar cada una de las áreas de construcción, Samuel León dijo que el objetivo del recorrido es para que los medios de comunicación constaten de manera visual lo que ya es una realidad lo que es el Centro de Alto Rendimiento y conozcan los avances; y que esto sea participe a la ciudadanía de los trabajos que se realizan en lo que se conoce como la Secretaría de la Juventud Recreación y Deporte.

Recalcó que el Centro de Alto Rendimiento era una añeja demanda que el deportista chiapaneco venía exigiendo. “Es una demanda muy bien fundamentada, donde tanto Gobierno del Estado y los deportistas ganamos porque también después de esto nosotros tenemos más armas para exigirle al deportista con un compromiso más serio”.

“Ya no se pueden quejar que no hay espacios, que no hay instalaciones dignas, esto es una obra sin precedentes que sigue siendo parte esencial del discurso del gobernador Manuel Velasco Coello, que ha sido el impulsor número uno del deporte, en donde no sólo se han rehabilitados espacios nuevos como Caña Hueca y otros centros deportivos en toda la entidad”, enfatizó.

De la misma manera, agradeció el apoyo del director general de la CONADE, Alfredo Castillo, por ser parte también en la construcción Centro de Alto Rendimiento y del ex secretario, José Luis Orantes Costanzo, quien fue parte de esta gestión tan importante ante las instancias correspondientes y para que Chiapas tenga instalaciones dignas para la práctica del deporte de manera sistemática.

Por otro lado, el Superintendente de la obra, explicó durante el recorrido los avances que se tiene de la obra en las tres áreas de construcción; ejemplificando parte de esto la pista de atletismo que de seis carriles se convertirá a ocho con todas las especificaciones requeridas por la CONADE y por IAAF para realizar en ellas competencias nacionales e internacionales; sumados a la de patinaje que también contará con las medidas reglamentarias oficiales.

Malpica Solís, señaló que en estos momentos están en los tiempos de entrega de las tres áreas específicas; contemplando para ello para su entrega de 25 a 30 días siguientes, fijando su terminación para el 31 de marzo en lo que corresponde a la primera etapa con una inversión de 50 millones de pesos.