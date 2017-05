Céline Dion rendirá tributo a ‘Titanic’ en premios Billboard

Estados Unidos.- La cantante Céline Dion rendirá tributo a la película Titanic en su 20 aniversario con el más grande éxito de su carrera en la entrega de los premios Billboard, anunciaron los organizadores.

Céline Dion interpretará My heart will go on el tema original ganador del Óscar de la cinta que en la década de los 90 se instaló como la más taquillera de la historia. La entrega de los Billboard Music Awards se realizará en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, el 21 de mayo.

El tema de Titanic se colocó en el primer lugar de la lista de Billboard 200 y fue nombrado álbum de mejor banda de sonido del año en los premios Billboard en 1998.

La canción, interpretada por la cantante ganadora de siete premios Billboard, alcanzó el número uno en varios países incluyendo Canadá, Irlanda, Reino Unido y Australia.

“Esta canción significa mucho para mí y ha desempeñado un papel tan importante en mi carrera. Estoy muy agradecida con el fallecido James Horner y Will Jennings, por escribirlo y crear la oportunidad para mi”, resaltó Dion.

“Disfrute ser parte de Titanic, una película increíble cuyo legado continuará para las generaciones venideras”, apuntó.