CEDH, omisa ante asesinato de jovencita

A siete meses de ser asesinada la enfermera Yuri Lisset Méndez Trejo, de 21 años de edad, el Agente del Ministerio del Estado se niega a seguir investigando para dar con los asesinos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que preside Oscar Trinidad Palacios permanece indiferente ante tal omisión, denunció la madre de la infortunada, Yamil María Trejo Arrazate

Trejo Arrazate dio a conocer que desde finales del año pasado la Fiscalía General del Estado no ha dado informe alguno sobre el homicidio de su hija, a pesar de existir la declaración de Milton Carlos Caso Cobaxin, acompañante de la joven durante su muerte quien señala la participación intelectual de Iván Alonso Orantes.

Recordó que el 24 de noviembre del 2016 los jóvenes estudiantes de medicina pasaron a su domicilio para llevar a la chica a cenar, quien al siguiente día apareciera en periódicos locales muerta.

“Milton Carlos Caso Cobaxin, dice que en efecto fueron a cenar, que fueron a la Farándula que está en Las Palmas y que después la dejaron en la banqueta de la terminal Aexa. El viernes 25 de noviembre en el periódico aparece que mi hija está muerta, que fue atropellada en la carretera Vicente Guerrero desvío al Fierro, en el municipio de Ocozocoautla”, detalló.

Por lo anterior, indicó que durante el 4 de enero de este año se presentó Caso Cobaxin al ministerio público para relatar cómo fue la muerte de su hija.

“Narra los hechos y el 9 de enero hacen la reconstrucción de hechos, donde yo como madre estuve ahí, es donde Milton relata que Iván arrebata de la vida a Yuri, que la golpea en la cara, que él va en la parte de atrás del carro, no puede salir del carro, no entiende porque no puede salir del carro”, comentó.

“Posteriormente agarra un palo que aproximadamente dice Milton que medía 1.60 y con eso le golpea la parte frontal del cráneo de mi hija y al final agarra y la tira a la carretera, con las dos manos le abre la cabeza en dos. Y le dice que se pase Milton al lado del copiloto, de lo que vistes y escuchaste son digas nada para que no te metas en problemas”, agregó.

De esta forma, indicó que ante la denuncia aprendieron a Alonso Orantes, que al pasar 144 horas como marca la ley fue liberado, ya que el juez declaró en no vínculo del proceso judicial.

“Sale la orden de aprehensión en contra de Iván Alonso Orantes, el cual es detenido, cumple sus 144 horas que marca la ley para iniciar el juicio oral y el día 27 de marzo el juez Iván Martínez Villatoro, lo declara no vinculado a proceso a pesar de que existen prueban del testigo presencial”, matizó.

Para concluir, puntualizó que desde noviembre de 2016 se han venido violentado sus derechos constitucionales, ya que no le permitieron la asesoría de un abogado, así como la evasión de la CEDH en el caso.